Goretzkas Klub geht gegen TV-Experte Carragher vor

Leon Goretzkas Klub Aston Villa leitet rechtliche Schritte gegen TV-Experte Jamie Carragher ein. Der Vorwurf lautet: "Inakzeptable Beleidigungen".

TV-Experte Jamie Carragher droht Ärger. Premier-League-Klub Aston Villa um den früheren Bayern-Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat rechtliche Schritte gegen den früheren Profi des FC Liverpool angekündigt. Das gab der Verein in einem von Klubboss Nassef Sawiris unterzeichneten Statement in den Sozialen Medien bekannt.

Begründet wurden die juristischen Maßnahmen gegen Carragher mit „inakzeptable Beleidigungen gegen den Klub und seine Fans“. Aston Villa werde es nicht zulassen, dass irgendjemand „unseren Aufstieg im englischen und europäischen Fußball“ aufhalte.

Jamie Carragher hat Aston Villa gegen sich aufgebracht Jamie Carragher hat Aston Villa gegen sich aufgebracht © IMAGO/MB Media Solutions

Worum geht es konkret? Stein des Anstoßes waren Aussagen Carraghers im Podcast „Stick to Football„. Dabei hatte der 48-Jährige behauptet, Villa-Coach Unai Emery wäre an einem Engagement als Trainer von Manchester United interessiert.

Carragher: Villa-Fans sollen die Klappe halten

„Sicherlich würde er sich diese Chance wünschen, wieder einen Giganten zu trainieren“, sagte Carragher über den ehemaligen PSG-Coach Emery. Es gebe im Fußball eben eine Nahrungskette, ob es einem gefalle oder nicht.

Er verwies auf die Vergangenheit und nannte den Transfer von Cristiano Ronaldo von Manchester United zu Real Madrid als Beispiel. „Und es wird Vereine geben, die unter Aston Villa stehen, und die werden deren Spieler oder Trainer holen – also haltet die Klappe, ihr Aston-Villa-Fans. Aston Villa wird niemals Manchester United sein.“

DEINE MEINUNG

Die Anhänger der Villains reagierten mit Kritik auf die deutlichen Worte Carraghers. Dieser wiederum erklärte, sein Kommentar, die Fans sollten die Klappe halten, sei „ein Witz“ gewesen.

Aston Villa will initiate legal action against Jamie Carragher for his unacceptable insults about the Club and its fans.



Aston Villa will not allow anyone to stop our ascension in English and European football.



Nassef Sawiris, Chairman pic.twitter.com/xUEcFKsiEx — Aston Villa (@AstonVilla) October 30, 2026

Carragher bittet öffentlich um Entschuldigung

Beim Kurznachrichtendienst X ruderte Carragher am Samstag ebenfalls zurück. „Ich möchte mich bei Aston Villa, den Eigentümern und den Fans entschuldigen“, schrieb er.

„Meine Wortwahl in dieser Woche war ungeschickt und unangebracht. Ich kann den Villa-Fans versichern, dass es ironisch gemeint war, aber ich verstehe, dass es nicht so rübergekommen ist – daher entschuldige ich mich“, ergänzte Carragher.

Carragher schwärmt von Emery

Bei Overlap Daily schwärmte Carragher darüber hinaus von Emerys Arbeit: „Ich denke einfach, dass Unai Emery der beste Trainer der Liga ist.“ Bei United frage man sich dann eben, was sei das Beste, was man bekommen könnte. „Ich sage nicht, dass er gehen wird – ich sage nur, wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich diese Frage stellen.“

Bei Manchester United steht Coach Michael Carrick nach dem missglückten Saisonstart massiv in der Kritik. Emery hat Villa in der vergangenen Saison zum Sieg in der Europa League geführt und dem Klub damit auch die Teilnahme an der Champions League gesichert.

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