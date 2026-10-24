Nächster Rückschlag für James Maddison: Der Tottenham-Star muss gegen Chelsea verletzt vom Platz. Es setzt sich eine extreme Leidensgeschichte fort.

Endet diese Leidenszeit denn nie? James Maddison hatte sich bei Tottenham Hotspur gerade erst zurückgekämpft und aus einem tiefen Tal befreit. Nun ist er wieder verletzt.

Der 29-Jährige musste beim 2:0-Erfolg in der Premier League beim FC Chelsea in der 51. Minute ausgewechselt werden. „Einfach herzzerreißend“, befand The Independent. Auch das Portal football.london litt mit und schrieb: „Der Verletzungs-Albtraum geht weiter.“ Bei talkSPORT hieß es: „James Maddison erleidet einen herben Tiefschlag.“

James Madison hat sich erneut verletzt James Madison hat sich erneut verletzt © IMAGO/Action Plus

Kurz nach dem Seitenwechsel ging Maddison ohne gegnerische Einwirkung zu Boden. Der Mittelfeldspieler blickte zunächst in Richtung Bank, ehe die medizinische Abteilung auf das Feld gerufen wurde. Wenig später war die Partie für ihn beendet. Sichtlich niedergeschlagen verließ der Engländer den Rasen, wurde sogar von Chelsea-Coach Xabi Alonso getröstet und verschwand direkt in den Katakomben der Stamford Bridge.

Horror geht weiter: Maddison wieder verletzt

Für Maddison ist es der nächste bittere Rückschlag nach einer langen Verletzungshistorie. Erst vor wenigen Tagen hatte er gegen Coventry City seinen ersten Startelf-Einsatz seit Mai 2025 gefeiert – und sogar direkt ein Tor erzielt.

Seit Januar 2025 konnte der Rechtsfuß kaum spielen. Er verpasste 60 Spiele der Spurs. Sein letztes Länderspiel hat er deshalb auch am 3. Juni 2024 absolviert.

DEINE MEINUNG

In der vergangenen Saison war Maddison nach einem Kreuzbandriss monatelang ausgefallen und hatte rund acht Monate pausieren müssen. Insgesamt kam er nur auf drei Einsätze in der gesamten Spielzeit. Dabei war der Mittelfeldspieler einst der Spielmacher von Tottenham: 2024/2025 hatte er noch neun Tore und sieben Vorlagen geliefert.

De Zerbi gibt ein erstes Update

Seitdem wurde der Offensivmann immer wieder von körperlichen Problemen ausgebremst. Auch zu Beginn der laufenden Saison hatte eine Schulterverletzung eine erneute Zwangspause bedeutet. Wie schlimm ist es nun? „Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Wir werden sehen und die Untersuchungen abwarten“, sagte Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi der BBC.

Der Italiener machte auch deutlich, wie groß der Stellenwert von Maddison ist. „James ist ein ganz besonderer Spieler. Er hat ein ganz besonderes Gespür für Fußball, er versteht den Fußball. Mit einem Spieler seines Kalibers fällt es mir leichter.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.