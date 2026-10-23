Referee Sam Barrott leitet das Duell des FC Liverpool mit Brighton. Bei den Reds sorgte er schon einmal für mächtig Ärger.

Diese Ansetzung hat eine brisante Vorgeschichte: Schiedsrichter Sam Barrott wird am Sonntag das Premier-League-Heimspiel des FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion um den deutschen Trainer Fabian Hürzeler leiten (15 Uhr im LIVETICKER). Michael Oliver kommt in Anfield als Videoassistent zum Einsatz, Lee Betts unterstützt ihn im VAR-Raum. Für Barrott ist es der erste Einsatz bei den Reds seit dem umstrittenen 2:2 gegen Nottingham Forest im August.

Schiedsrichter sorgte beim FC Liverpool für Ärger

Damals hatte der 34-Jährige nach einem Zweikampf von Reds-Keeper Alisson Becker mit Neco Williams auf Elfmeter für Forest entschieden. Liverpools Spieler protestierten vergeblich. Morgan Gibbs-White verwandelte, ehe Victor Muñoz spät zum 2:2 ausglich.

Schiedsrichter Sam Barrott sah sich mit Protesten der Liverpooler Spieler konfrontiert Schiedsrichter Sam Barrott sah sich mit Protesten der Liverpooler Spieler konfrontiert © IMAGO/Offside Sports Photography

Liverpools Schlussmann reagierte auch deshalb frustriert, weil eine defekte Anzeigetafel eine geplante Auswechslung verhinderte. Alisson wurde für seinen Ausbruch vom englischen Verband mit einer Geldstrafe von rund 9000 Euro belegt.

Das Key Match Incidents Panel der Premier League bewertete Barrotts Strafstoßentscheidung anschließend mit 3:2 Stimmen als Fehler. Der Kontakt sei beim Versuch Alissons, den Ball zu parieren, unvermeidbar gewesen, nicht rücksichtslos und damit nicht strafstoßwürdig.

DEINE MEINUNG

Olivers Agieren war aus Sicht des Gremiums aber korrekt: Einstimmig sah das Panel keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung, die einen VAR-Eingriff verlangt hätte.

Hürzeler führte Liverpools Gegner zuletzt zu einem 5:0

Brighton reist nach dem 5:0 im Derby gegen Crystal Palace nach Liverpool. Hürzeler und Co. kamen aber zuletzt in der Conference League bei Jablonec nicht über ein 0:0 hinaus. „Wir haben nicht auf unserem höchsten Niveau gespielt“, sagte Hürzeler bei TNT Sports. „Wenn man 0:0 spielt, hat man nicht genug Chancen kreiert. Das müssen wir definitiv verbessern.“

Liverpool setzte sich unter Andoni Iraola unter der Woche in einem Champions-League-Spektakel mit 4:3 gegen Villarreal durch.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.