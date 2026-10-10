Liverpool muss gegen Manchester City ohne Alexander Isak und Cody Gakpo auskommen. Erling Haaland ist bei City einsatzbereit.

Alexander Isak wird Liverpool im Premier-League-Gipfel gegen Manchester City fehlen. Der Stürmer hat sich während der Länderspielpause eine Oberschenkelverletzung zugezogen und steht am Sonntag um 17.30 Uhr an der Anfield Road ebenso nicht zur Verfügung wie Cody Gakpo. Liverpools Coach Andoni Iraola rechnet bei beiden Angreifern allerdings nicht mit langen Ausfallzeiten.

Gakpo laboriert an Problemen am Knöchel. „Es geht darum, dass er mit den Schmerzen zurechtkommt“, erklärte Iraola. Isak habe eine kleinere Muskelverletzung erlitten.

City ohne Foden- Haaland fit für Kracher

Neben dem Duo fehlen den Reds weiter Hugo Ekitiké wegen eines Achillessehnenrisses sowie Conor Bradley und Giovanni Leoni nach Kreuzbandverletzungen. Federico Chiesa trainiert nach seiner in der Vorbereitung erlittenen Blessur wieder, hat in dieser Saison aber noch keine Spielminute absolviert.

Positiv für Liverpool: Jeremy Jacquet ist nach seinem Frankreich-Debüt und einer vorsorglich verpassten Nations-League-Partie wieder einsatzbereit. „Er ist fit und bereit. Er wird in Ordnung sein“, sagte Iraola. Manchester City muss definitiv auf den gesperrten Phil Foden verzichten, der nach seinem Platzverweis im Derby gegen Manchester United die letzte Partie seiner Drei-Spiele-Sperre absitzt. Hinter Nico O’Reilly steht nach seiner Verletzung bei Englands Nations-League-Niederlage gegen Spanien ein Fragezeichen.

Erling Haaland dagegen kann für City auflaufen. Trainer Enzo Maresca gab nach Sorgen um den Norweger Entwarnung: „Er ist fit. Er war in Marbella, hatte zwei, drei Tage frei, hat Golf gespielt, sich erholt und ist bereit für Anfield.“ Das Duell ist das erste beider Teams seit dem Schuldspruch gegen City wegen 114 Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League. Der Klub hat Berufung eingelegt. Liverpool reist nach dem 1:0 beim AFC Bournemouth an, City gewann vor der Pause mit 5:3 gegen Sunderland und steht nach fünf Spielen bei der maximalen Punkteausbeute.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.