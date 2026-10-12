Bei Liverpools Duell mit Manchester City wird ein Polizist verletzt. Die Polizei nimmt nach Ausschreitungen zehn Menschen fest.

Nach dem Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Manchester City ist ein Polizeibeamter mit einer schweren Gesichtsverletzung ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Merseyside Police mitteilte, gab es beim Einsatz rund um Anfield insgesamt zehn Festnahmen. Die Partie war Citys erstes Spiel, seit der Klub wegen Verstößen gegen Finanzregeln schuldig gesprochen worden war.

Der Beamte wurde demnach gegen 18.35 Uhr auf der Anfield Road verletzt, als Fans das Stadion verließen und ein Mann festgenommen wurde. Nach der Behandlung im Krankenhaus erholt er sich inzwischen zu Hause. Die Polizei bittet um Hinweise, befragt Zeugen und wertet Aufnahmen von Überwachungskameras sowie Mobiltelefonen aus.

Die Fans des FC Liverpool machten ihrem Ärger über Manchester City Luft Die Fans des FC Liverpool machten ihrem Ärger über Manchester City Luft © IMAGO/Propaganda Photo

Chief-Inspector Leanne Hobin erklärte: „Die Beamten und Ordner sind da, um die Öffentlichkeit zu schützen und für ihre Sicherheit zu sorgen. Es ist äußerst enttäuschend, dass ein Beamter bei dieser Aufgabe eine schwere Verletzung erlitten hat.“

Insgesamt wurden zehn Menschen festgenommen

Ein Mann wurde wegen des Verdachts von zwei Angriffen auf einen Polizeibeamten festgenommen. Fünf weitere Männer stehen im Verdacht, beleidigende Schmähgesänge angestimmt zu haben. Zudem gab es je eine Festnahme wegen Trunkenheit und Störung der öffentlichen Ordnung in Verbindung mit Körperverletzung sowie wegen des Verdachts, Gegenstände auf den Platz geworfen zu haben. Zwei Personen wurden wegen einer Schlägerei festgenommen.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen weiter, damit mögliche Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden können.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.