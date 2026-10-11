Premier League: Liverpool – Manchester City heute LIVE im TV und Ticker

"Sie wissen, dass es diese Nebengeräusche gibt"

Florian Wirtz trifft mit dem FC Liverpool im Kracherduell auf Manchester City um Erling Haaland. So können Sie die Partie live im TV verfolgen. SPORT1 begleitet das Event zudem im Ticker.

Topspiel in der Premier League! Der FC Liverpool empfängt am Sonntag Manchester City.

SPORT1 begleitet die Partie für Sie und fasst alle wichtigen Szenen des Kracherduells zusammen.

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Premier League: So können Sie den Kracher zwischen Liverpool und ManCity verfolgen

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Sky Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

+++ Halbzeit +++

Chancenarmut auf beiden Seiten – beim Stand von 0:0 geht es in die Pause. Haaland findet noch gar nicht statt. Wirtz konnte kurz vor der Pause immerhin seinen ersten Torschuss verzeichnen – dieser wurde allerdings abgeblockt.

+++ Erstes Fazit +++

Etwas mehr als eine halbe Stunde ist gespielt. Beide Mannschaften rennen immer wieder an, die ganz großen Gelegenheiten gab es aber bislang noch nicht. Erling Haaland wirkt bereits etwas gefrustet – er bekommt wenige Bälle und ist kaum in das Spiel eingebunden.

Dann wird auch noch Wirtz abgeräumt. Anderson holt den Deutschen von den Beinen (spielt dabei aber auch den Ball) und lässt ihn die englische Härte spüren.

+++ Erste Rudelbildung +++

Nach acht Minuten sieht Araújo Gelb wegen Meckerns. Beide Mannschaften schenken sich absolut nichts. Kurz darauf folgt die erste Rudelbildung (11.). Schiedsrichter Kavanagh ruft daraufhin die beiden Kapitäne Dias und van Dijk zu sich.

+++ Showtime! +++

Die Spieler sind heiß auf das Topspiel – und wie! Araújo packt bereits nach 90 Sekunden die erste Grätsche aus. Das geht ja gut los.

+++ Gleich geht’s los +++

Die Spieler sind auf dem Rasen. Alles ist angerichtet, an der Anfield Road scheint sogar die Sonne. Die Stimmung ist wie immer bestens: „You’ll never walk alone“ wird angestimmt, was will man mehr?

Gegen Manchester City hagelt es derweil Pfiffe. Hintergrund ist der Finanzskandal, der in den letzten Wochen für mächtig Aufsehen sorgte.

+++ Die Aufstellungen +++

Liverpool: Alisson – Araújo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Barcola, Wirtz, Munoz – Koumas

ManCity: Donnarumma – Nunes, Dias, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Fernández – Semenyo, Cherki, Ndiaye – Haaland

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