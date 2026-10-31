Bei dieser Frage kann der City-Trainer seinen Ohren kaum trauen

Gegen das Team von Fabian Hürzeler geraten die Skyblues früh in Rückstand, den sie nicht mehr korrigiert bekommen. Auch ein weiterer deutscher Trainer darf feiern.

Unschöner Nachmittag für Erling Haaland und Co.: Manchester City hat in der Premier League die zweite Niederlage in Folge kassiert. Gegen Brighton & Hove Albion verlor das Team von Enzo Maresca vor heimischem Publikum mit 0:1 (0:1).

Yasin Asari erzielte bereits früh in der ersten Halbzeit das Tor des Tages (11.), anschließend brachten die Gäste die Führung über die Zeit. Bereits das vergangene Ligaspiel bei Aston Villa hatten die Skyblues verloren (1:2), nun setzte es die nächste Pleite.

Haaland und Vuskovic kämpfen um den Ball Haaland und Vuskovic kämpfen um den Ball © IMAGO/Shutterstock

Für das von Fabian Hürzeler trainierte Brighton glückte damit die Revanche: Im englischen League Cup hatte City sein Team unter der Woche im Elfmeterschießen aus dem Pokal geworfen. Durch den Sieg in der Liga rückt Brighton mit 19 Punkten in der Tabelle nun bis auf zwei Punkte an City (21) heran und steht nun auf Platz drei.

Arsenal kann vorbeiziehen

Der FC Arsenal, der ebenfalls bei 21 Punkten steht, hat somit morgen die Chance, im Spitzenspiel beim FC Liverpool die Tabellenführung der Skyblues zu übernehmen.

Nach dem frühen Rückstand durch Asari versuchte City so einiges und kam auch zu guten Chancen, allen voran Iliman Ndiaye machte ein starkes Spiel: In der 22. Minute köpfte er knapp neben das Tor, kurz nach Wiederanpfiff landete sein Abschluss am Pfosten (52.). In der ersten Halbzeit sprang der Ball dem ehemaligen HSV-Verteidiger Luka Vuskovic aus kurzer Distanz an die Hand. City forderte einen Strafstoß, den es jedoch nicht gab.

DEINE MEINUNG

Im Duell der deutschen Trainer zwischen Marco Rose (AFC Bournemouth) und Daniel Farke (Leeds United) setzte sich am Samstagnachmittag Ersterer durch (2:0).

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