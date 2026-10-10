Nach seiner Abreise vom DFB-Team steht Kai Havertz wieder auf dem Feld - und holt mit dem FC Arsenal einen hart erkämpften Sieg.

Der FC Arsenal hat einen weiteren frühen Rückschlag auf seiner Mission Titelverteidigung in der englischen Premier League verhindert.

Nach einem Rückstand gewann die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz mit 2:1 (0:0) gegen Leeds United und bescherte Teammanager Mikel Arteta ein passendes Geschenk zur Vertragsverlängerung. Vor der Länderspielpause war der Meister bei Brighton & Hove Albion noch unter die Räder gekommen (0:3).

Arsenal zieht nach Punkten mit City

Havertz stand wieder in der Startelf, nachdem er beim Auftakt der Nations League gegen die Niederlande (1:1) in Amsterdam eine Muskelzerrung erlitten hatte und vom DFB-Team abgereist war. Dank der Treffer von Riccardo Calafiori (62.) und Bruno Guimarães (70.) zog Verfolger Arsenal nach Punkten mit dem Spitzenreiter Manchester City gleich (beide 15). Die Skyblues sind allerdings am Sonntag (17.30 Uhr) noch auswärts beim FC Liverpool im Einsatz, es ist Citys erstes Spiel seit dem aufsehenerregenden Schuldspruch im Finanzskandal.

Leeds, das mit dem früheren Gladbacher Coach Daniel Farke und Nationalspieler Anton Stach in dieser Saison bislang ungeschlagen war, bereitete den Londonern einige Probleme und ging durch James Justin (55.) sogar in Führung.

Danach erhöhte Arsenal aber die Schlagzahl. Arteta, der am Mittwoch seinen Vertrag Berichten zufolge bis 2030 verlängert hatte, bewies ein glückliches Händchen, als er den späteren Matchwinner Guimarães nach dem Ausgleich einwechselte.

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