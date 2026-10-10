Wichtiges Signal! Kai Havertz steht nach seiner verletzungsbedingten Abreise von der deutschen Nationalmannschaft wieder in der Startelf des FC Arsenal - auch Declan Rice und Ezri Konsa sind wieder einsatzbereit.

Entwarnung bei Kai Havertz! Der 27-Jährige ist nach seiner Muskelverletzung offenbar wieder einsatzbereit und steht für den FC Arsenal in der heutigen Partie gegen Leeds United (ab 13:30 Uhr LIVETICKER) nach der Länderspielpause wieder in der Startelf.

Beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande (1:1) musste Havertz bereits nach nur 30 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der 27-Jährige hatte sich eine Muskelzerrung zugezogen und reiste frühzeitig von der deutschen Nationalmannschaft ab. Bundestrainer Jürgen Klopp musste in den folgenden Partien auf den Angreifer verzichten.

Kai Havertz steht den Gunners nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung Kai Havertz steht den Gunners nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung © IMAGO/Mark Pain

Nun steht Havertz bei den Gunners wieder von Beginn an auf dem Platz. Für den deutschen Nationalspieler ist das ein wichtiges Zeichen nach seiner Verletzungspause – auch im Hinblick auf die kommenden Partien der DFB-Auswahl im November.

Auch Declan Rice und Ezri Konsa starten

Trotz der Verletzungsprobleme in der Länderspielpause vertraut Arteta neben Havertz weiterhin auch auf Declan Rice und Ezri Konsa in der Startelf. Rice hatte der englischen Nationalmannschaft aufgrund von Belastungssteuerung für die Länderspielpause abgesagt. Konsa hatte sich beim 7:0-Sieg gegen Kroatien eine Prellung zugezogen. Für die Gunners ist das Trio nun wieder einsatzbereit.

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