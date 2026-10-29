Neue Hiobsbotschaft für Manchester United

Bittere Nachrichten für Manchester United und Benjamin Sesko. Der Stürmer fällt offenbar deutlich länger aus als zunächst erhofft und wird den Red Devils wohl in den kommenden Monaten fehlen.

Manchester United muss offenbar langfristig auf Benjamin Sesko verzichten. Der slowenische Nationalspieler wird wegen anhaltender Probleme am Schienbein wohl voraussichtlich erst Anfang 2027 auf den Platz zurückkehren. Das berichten übereinstimmend mehrere britische Medien unter Berufung auf Klubangaben und das Umfeld des kriselnden Vereins aus der Premier League.

Der 23-Jährige hat seit dem Ligapokalspiel gegen Brighton & Hove Albion Mitte September kein Pflichtspiel mehr bestritten. Nach weiteren Untersuchungen entschieden sich die Verantwortlichen des Klubs offenbar gegen eine überhastete Rückkehr und setzen stattdessen auf eine verlängerte Regenerationsphase, um die Verletzung vollständig ausheilen zu lassen.

Benjamin Sesko fällt bei Manchester United aus Benjamin Sesko fällt bei Manchester United aus © IMAGO/Every Second Media

Dabei bräuchten die Red Devils dringend die Dienste des Stürmers. Aktuell stehen sie nur auf Rang 16 in der Liga.

Sesko erst 2027 wieder auf dem Platz?

Für United ist der Ausfall ein herber Rückschlag. Sesko hatte bereits das Saisonende der vergangenen Spielzeit sowie große Teile der Vorbereitung aufgrund derselben Problematik verpasst. Nach seiner Rückkehr kam der ehemalige Leipziger in dieser Saison auf sechs Pflichtspiele und zwei Tore, ehe ihn die Beschwerden erneut stoppten.

Trainer Michael Carrick bestätigte zuletzt, dass sein Angreifer „für eine längere Zeit“ fehlen werde. Einen genauen Termin für die Rückkehr gebe es noch nicht, die Tendenz gehe aber klar in Richtung Jahreswechsel.

DEINE MEINUNG

Damit muss Manchester United die verbleibenden Wochen des Kalenderjahres wahrscheinlich ohne seinen etatmäßigen Mittelstürmer bestreiten. Die Hoffnungen ruhen nun vor allem auf Matheus Cunha, Bryan Mbeumo und Joshua Zirkzee, die die Lücke in der Offensive schließen sollen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.