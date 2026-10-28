Nach dem Ärger um die Kritik von Manchesters Kapitän am Spielstil des Teammanagers könnte er am Samstag gegen den FC Chelsea wieder auflaufen.

Manchester Uniteds angezählter Teammanager Michael Carrick und sein Kapitän Bruno Fernandes haben ihre Differenzen offenbar ausgeräumt. Wie mehrere englische Medien am Mittwoch berichteten, führte der Coach beim Training am Dienstag ein klärendes Gespräch mit dem portugiesischen Nationalspieler.

Wie der Guardian schrieb, soll Fernandes Carrick versichert haben, dass er sich der Mannschaft verpflichtet fühle und entschlossen sei, dabei zu helfen, die Wende in der laufenden Saison herbeizuführen. Fernandes hatte Carricks Spielstil in der vergangenen Woche nach der Champions-League-Pleite bei Como 1907 (1:4) kritisiert.

Fernandes schmorte zuletzt auf der Bank

„Es ist eine Entscheidung des Trainerteams, nicht Mann gegen Mann zu decken, sondern manchmal Räume hinter den Spielern offen zu lassen und zu versuchen, den Ball zu erobern, indem man auf den Gegner wartet“, hatte er gesagt.

In der Folge saß der 32-Jährige am Sonntag beim 0:3 in der Premier League gegen den AFC Bournemouth 90 Minuten auf der Bank.

Der englische Rekordmeister wartet mittlerweile seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg und verlor in dieser Zeit fünfmal. Mit dem womöglich zurückkehrenden Fernandes geht es am Samstag zum FC Chelsea (13.30 Uhr), wo Carrick laut Medienberichten seine wohl letzte Bewährungschance bekommt.