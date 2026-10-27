Der frühere Profi bekommt Medienberichten zufolge eine weitere Chance.

Teammanager Michael Carrick bekommt trotz der Negativserie beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United offenbar eine weitere Bewährungschance. Der frühere Profi der Red Devils wird Medienberichten zufolge auch beim Premier-League-Spiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim FC Chelsea auf der Bank sitzen. Nach acht Spielen in Folge ohne Sieg wird heftig über seine Zukunft spekuliert.

Carrick bleibt trotz Fehlstart

Laut BBC, Sky Sports und anderen Medien darf Carrick aber vorerst bleiben. Am Dienstag leitete der 45-Jährige, der im Mai als Nachfolger von Ruben Amorim einen Zweijahresvertrag erhalten hatte, auch das Training.

Carrick hatte United in der vergangenen Saison als Interimstrainer auf Platz drei und zurück in die Champions League geführt. In dieser Spielzeit läuft es nicht, Manchester gewann nur zwei der ersten zwölf Spiele. Sieben Punkte aus acht Ligapartien bedeuten den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren.

United-Legende Wayne Rooney, der noch mit Carrick zusammengespielt hat, nahm sich die Stars zur Brust. Die Spieler müssten per „Feuerwerk im Hintern“ daran erinnert werden, was es bedeutet, für den Klub zu spielen, sagte er im Podcast „Stick to United“. Er würde gerne in die Kabine gehen und die Profis fragen: „Was zur Hölle tut ihr da?“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach