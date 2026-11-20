Kurz vor seinem 300. Pflichtspiel für den Verein verlängert der ehemalige Nationalspieler bis 2028.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Pascal Groß hat seinen Vertrag bei Brighton & Hove Albion um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert. Das gab der Premier-League-Klub am Freitagabend bekannt.

„Wir freuen uns sehr, dass Pascal einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Wir können über seine vielen Qualitäten auf dem Spielfeld sprechen – seine Tore, Vorlagen und seine Fußballintelligenz. Aber er ist auch ein großartiger Anführer innerhalb der Mannschaft“, sagte Teammanager Fabian Hürzeler über seinen Landsmann.

Groß war im Januar nach 18 Monaten bei Borussia Dortmund zu Brighton zurückgekehrt. Bereits von 2017 bis 2024 hatte der 35-Jährige für die Engländer gespielt und sich dort zu einer festen Größe entwickelt. Am Sonntag (15.00 Uhr) könnte er im Spiel bei Hull City seinen 300. Einsatz für Brighton feiern.