Zukunft von Pascal Groß geklärt
Der ehemalige deutsche Nationalspieler Pascal Groß bleibt Brighton & Hove Albion über den Sommer hinaus erhalten. Das gibt der Verein am Freitag bekannt - und findet durchaus bemerkenswerte Worte.
Pascal Groß hat seinen Vertrag bei Brighton & Hove Albion verlängert. Der ehemalige Nationalspieler bindet sich langfristig an den Premier-League-Klub und sorgt damit für Klarheit über seine Zukunft.
Der 35-Jährige war erst im Januar nach eineinhalb Jahren bei Borussia Dortmund an die englische Südküste zurückgekehrt. Seitdem zählt Groß unter Trainer Fabian Hürzeler wieder zu den Leistungsträgern im Mittelfeld und hat großen Anteil am sportlichen Erfolg des Teams.
Groß verlängert bei Brighton bis 2028
Für Groß ist es die Fortsetzung einer langjährigen Verbindung mit den Seagulls. Bereits zwischen 2017 und 2024 prägte der ehemalige Nationalspieler die Entwicklung des Vereins maßgeblich mit. Insgesamt nähert er sich der Marke von 300 Pflichtspielen für Brighton.
Hürzeler hob neben den sportlichen Qualitäten vor allem die Bedeutung des Routiniers für die Mannschaft hervor. Groß sei ein wichtiger Führungsspieler, der unterschiedliche Generationen und Nationalitäten innerhalb des Kaders verbinde.
„Der Kaiser ist hier, um zu bleiben“
Für die Verkündung des neuen Deals wählten die Engländer indes bemerkenswerte Worte: „Der Kaiser ist hier, um zu bleiben“, heißt es in einem entsprechenden Post auf X. Eine unmissverständliche Anspielung auf den Spitznamen der deutschen Fußballlegende Franz Beckenbauer.
Aufgrund der großen Beliebtheit bei den Fans der Seagulls nutzt die Social-Media-Abteilung diesen Spitznamen seit einiger Zeit auch für Groß. Der Mittelfeldspieler hatte in der Vergangenheit jedoch klargemacht, dass er vom Begriff „Kaiser“ nur wenig halte: „Mich so zu bezeichnen? Das steht doch in keinem Verhältnis“, hatte er 2024 erklärt.
Mit der Vertragsverlängerung setzt Brighton weiter auf Erfahrung. Groß, dessen bisheriger Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre, bleibt dem Klub nun mindestens bis 2028 erhalten.
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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.