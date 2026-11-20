Manchester Uniteds neuer Teammanager Mauricio Pochettino freut sich auf die Rückkehr in den Kluballtag. Bei den Red Devils erwartet ihn eine gewaltige Aufgabe.

Mauricio Pochettino ist zurück im Klubfußball – und hat offenbar mächtig Appetit mitgebracht. „Wir sind Tiere des Rasens, wir wollen das Gras spüren, es schmecken – und den Spielern dabei helfen, sich tagtäglich zu verbessern“, sagte der neue Teammanager von Manchester United bei seiner Präsentation am Freitag.

Nach seiner Zeit als Nationaltrainer der USA brennt der 54-Jährige auf die tägliche Arbeit mit einer Vereinsmannschaft. „Hier duftet das Gras fantastisch“, schwärmte der Argentinier.

Mauricio Pochettino ist neuer Trainer bei Manchester United Mauricio Pochettino ist neuer Trainer bei Manchester United © IMAGO/Pro Sports Images

Pochettino: „Da kann man nicht Nein sagen“

Lange überlegen musste Pochettino bei der Anfrage der Red Devils offenbar nicht. „Wir waren nicht auf einen bestimmten Klub festgelegt. Aber wenn Manchester United anklopft, kann man nicht Nein sagen“, sagte Pochettino. Der englische Rekordmeister sei ein „fantastischer Klub“, dessen Kultur und Identität unverwechselbar seien: „Es ist schwierig, einen vergleichbaren Klub wie Manchester United zu finden.“

Allerdings erwartet Pochettino eine schwierige Aufgabe. Vor seiner Premiere am Sonntag (17.30 Uhr) beim Erzrivalen FC Liverpool stecken die Red Devils nach dem schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren im Abstiegskampf. „Manchester United muss besser dastehen als jetzt“, sagte der Nachfolger des entlassenen Michael Carrick.

Dem verunsicherten Team will Pochettino vor allem neues Selbstvertrauen einimpfen. „Wenn du keine Spiele gewinnst, ist es normal, dass das Selbstvertrauen sinkt“, sagte der 54-Jährige, für den die Anstellung beim krisengeschüttelten Riesen nach dem FC Chelsea, den Tottenham Hotspur und dem FC Southampton die vierte in der Premier League ist.

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Mit den Fehlern seiner prominenten Vorgänger will sich Pochettino nicht lange aufhalten. „Ich denke nicht viel über die Vergangenheit nach. Wir versuchen, etwas Neues und Eigenes zu kreieren“, sagte er. Entscheidend sei zunächst, die Menschen im Verein kennenzulernen und einen positiven Einfluss auf die Mannschaft auszuüben.

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