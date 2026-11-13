Carrick meldet sich nach ManUnited-Aus zu Wort

Der Nächste muss gehen: Was läuft schief bei ManUtd?

Michael Carrick meldet sich nach seinem Aus bei Manchester United erstmals zu Wort. Der frühere Cheftrainer richtet emotionale Worte an die Fans und blickt trotz der Trennung dankbar auf seine Zeit bei den Red Devils zurück.

Michael Carrick hat sich nach seiner Freistellung bei Manchester United mit einer emotionalen Botschaft an die Fans des Rekordmeisters gewandt. Der 45-Jährige wurde am Donnerstag von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden, als Nachfolger übernimmt Mauricio Pochettino.

In einem auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichten Statement sprach Carrick von einem „immensen Privileg“, Manchester United trainiert zu haben. „Es gibt nur sehr wenige, die das erleben und spüren dürfen, und dafür bin ich unglaublich dankbar“, schrieb der frühere Mittelfeldspieler.

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Carrick bedankt sich bei den United-Fans

Zugleich betonte Carrick die besondere Bedeutung des Klubs: „Es ist anders als überall sonst.“ Manchester United sei geprägt von einer einzigartigen Kultur, klaren Werten und einer Geschichte, die man respektieren müsse. Genau das habe ihn jeden Tag aufs Neue motiviert.

Besonders herzlich verabschiedete sich Carrick von den Anhängern. „Ich möchte mich ganz herzlich bei den Fans bedanken. Ich muss sagen, ihr seid etwas Besonderes, eine seltene Spezies“, erklärte er. Die gemeinsamen Momente der vergangenen Monate würden ihm in Erinnerung bleiben. Sein Ziel sei immer gewesen, den Fans etwas zurückzugeben: „Diese Liebe stirbt nie.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.