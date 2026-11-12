Manchester United verkündet Carrick-Aus

Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun ist es offiziell: Manchester United und Trainer Michael Carrick gehen getrennte Wege.

Das Aus von Michael Carrick als Trainer von Manchester United ist besiegelt. Der englische Rekordmeister verkündete die Trennung offiziell und reagierte damit auf die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen.

„Nach einem enttäuschenden Saisonstart ist der Verein zu dem äußerst schwierigen Schluss gekommen, dass eine Veränderung notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen“, teilte ManUnited in einem Statement mit. Der Klub wolle so schnell wie möglich einen festen Nachfolger präsentieren.

Michael Carrick wurde bei Manchester United vor der Saison vom Interimstrainer zum Chefcoach befördert Michael Carrick wurde bei Manchester United vor der Saison vom Interimstrainer zum Chefcoach befördert © IMAGO/Shutterstock

Der Schritt hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. Als Nachfolger wird Mauricio Pochettino gehandelt, englische Medien berichteten bereits von einer grundsätzlichen mündlichen Einigung mit dem Argentinier. Der frühere Trainer der Tottenham Hotspur ist derzeit noch Trainer der US-Nationalmannschaft.

Carrick verantwortet historischen Fehlstart von Manchester United

Carrick hatte im Januar nach der Entlassung von Trainer Ruben Amorim den Job an der Seitenlinie zunächst als Interimstrainer übernommen und den Klub zurück in die Champions League geführt.

Im Sommer wurde der 45-Jährige zum Cheftrainer befördert, doch unter seiner Regie legte ManUnited den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren hin.

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In den ersten zehn Ligaspielen gelang den „Red Devils“ nur ein Sieg. Mit nur acht Punkten belegt United in der Premier League aktuell einen Abstiegsplatz. Zuletzt blieb das Team acht Ligaspiele in Folge ohne Sieg. Als Spieler bestritt Carrick über 450 Partien für Manchester United.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

„Michael ist und bleibt eine Legende von Manchester United“, würdigte der Klub in seiner Mitteilung Carricks Verdienste. „Genau wie zu seiner Zeit als Spieler hat er sich auch während seiner gesamten Zeit seit seiner Rückkehr zum Verein durch höchste Hingabe und Professionalität ausgezeichnet. Seine Führungsqualitäten und Erfolge in der vergangenen Saison werden uns immer in guter Erinnerung bleiben.“

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