England: Crystal Palace holt Trainer Frank

Das Schlusslicht der Premier League will so den Absturz verhindern.

Der Däne Thomas Frank soll den Absturz von Schlusslicht Crystal Palace aus der englischen Premier League verhindern. Der Klub aus London gab am Montag die Verpflichtung des 53-Jährigen als Nachfolger des entlassenen Teammanagers Pierre Sage bekannt. Frank, der für zweieinhalb Jahre unterschrieb, hat Erfahrung in der stärksten Liga der Welt und dort bereits den FC Brentford und Tottenham Hotspur trainiert.

„Es ist eine Ehre, hier zu sitzen und bei diesem fantastischen Fußballklub in der Verantwortung zu stehen“, sagte Frank und bezeichnete Palace als „ikonischen“ Verein. „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Spielern zu helfen und sie und alle hier zu unterstützen.“

Sage (47) war nach vier Liganiederlagen in Serie entlassen worden. Der Franzose hatte erst im Sommer vom früheren Bundesliga-Trainer Oliver Glasner übernommen, der bei Palace Legendenstatus genießt. Unter Glasner hatte der Klub 2025 mit dem FA Cup erstmals überhaupt einen Titel gewonnen; ein Jahr später folgte der Triumph in der Conference League.