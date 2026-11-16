Fix! Premier-League-Klub findet neuen Trainer

Nach seinem Aus bei Tottenham hat Thomas Frank einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Däne übernimmt innerhalb Londons und soll Crystal Palace langfristig wieder in die Erfolgsspur führen.

Thomas Frank hat einen neuen Trainerjob in der Premier League. Der 53 Jahre alte Däne übernimmt den Cheftrainerposten bei Crystal Palace und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2029. Das gab der Klub offiziell bekannt.

Für Frank ist es die dritte Station in der englischen Eliteklasse. Zuvor trainierte er Brentford und Tottenham Hotspur. Besonders bei den „Bees“ hinterließ er Eindruck: 2021 führte er den Klub in die Premier League und etablierte ihn anschließend im Oberhaus.

We are pleased to confirm the appointment of Thomas Frank as Manager 🤝



ℹ️ https://t.co/2wUzZAGt4S pic.twitter.com/zv2vMPGPFz — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 16, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Frank zuletzt bei Tottenham

In der Saison 2024/25 erreichte Brentford unter Frank erneut die obere Tabellenhälfte. Zudem wurde der Däne für die Auszeichnung als Premier-League-Trainer des Jahres nominiert. Anschließend wechselte er zu Tottenham.

„Es ist eine Ehre, hier zu sitzen und die Verantwortung für diesen fantastischen Fußballverein zu übernehmen. Ich freue mich wirklich sehr darauf“, erklärte Frank zu seinem Amtsantritt.

Palace-Boss glücklich über Verpflichtung

Palace-Boss Steve Parish begrüßte die Verpflichtung: Frank habe bereits bewiesen, dass er erfolgreiche Mannschaften aufbauen und Spieler weiterentwickeln könne. Seine Premier-League-Erfahrung solle dem Verein dabei helfen, die Saisonziele zu erreichen.

Zum Trainerteam gehören zunächst der bisherige Co-Trainer Paddy McCarthy und Torwarttrainer Andy Quy. Letzterer hatte bereits bei Brentford mit Frank zusammengearbeitet. Weitere Personalentscheidungen sollen folgen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.