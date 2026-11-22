Brighton & Hove Albion hat in der Premier League einen weiteren Sieg verpasst. Gegen Hull City verlor das Überraschungsteam durch einen späten Doppelschlag.

Fabian Hürzeler hat mit seinem Überraschungsteam Brighton & Hove Albion in der englischen Premier League einen Rückschlag erlitten. Der Trainer-Senkrechtstarter verlor mit den Seagulls beim Aufsteiger Hull City spät 0:2 (0:0), liegt nach elf Spieltagen aber weiter sensationell auf Platz zwei hinter Titelverteidiger FC Arsenal.

Brighton, das bereits gegen Meister FC Arsenal (3:0) und bei Manchester City (1:0) triumphiert hatte, bestimmte vor der Pause das Spiel, kam beim Abstiegskandidaten aber kaum zu klaren Torchancen.

Hull dreht gegen Brighton spät auf

In der zweiten Hälfte wurde der Druck größer, Regan Slater rettete für Hull nach einem Schuss des eingewechselten Charalampos Kostoulas auf der Linie (79.).

Kurz vor Schluss sah Hürzelers Außenverteidiger Costinha nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (89.). In der Nachspielzeit kassierte das Team um Nationalspieler Pascal Groß in Unterzahl noch die entscheidenden Tore durch Oliver McBurnie (90.+2 und 90.+5).

Manchester City und Arsenal patzen

Arsenal mit dem starken Nationalspieler Kai Havertz hatte sich am Samstag mit einem 2:2 bei Newcastle United mit Torschütze Malick Thiaw begnügen müssen. Eberechi Eze (33.) brachte die Gäste nach Havertz-Vorlage in Führung.

Harvey Barnes (49.) und Nationalspieler Thiaw (62.) wendeten das Blatt, ehe Noni Madueke (78.) den Endstand besorgte. Die Gunners liegen sechs Punkte vor Brighton.

Manchester City ist punktgleich hinter Hürzelers Team nur Dritter. Beim enttäuschenden 1:1 gegen den FC Fulham ärgerten sich die Skyblues über einen vermeintlichen „Torklau“, nachdem Stürmerstar Erling Haaland Fulhams deutschem Torhüter Bernd Leno den Ball durch die Finger gespitzelt und über die Linie gedrückt hatte.

Doch Schiedsrichter Thomas Bramall versagte dem Treffer die Anerkennung, weil Leno den Ball aus seiner Sicht zuvor klar in den Händen gehalten habe.

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