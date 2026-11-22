Um Lisa Baum spielen sich besorgniserregende Szenen ab. Die 19-Jährige geht ohne Fremdeinwirkung zu Boden und muss länger behandelt werden.

Sorge um die deutsche Nationalspielerin Lisa Baum: Die 19-Jährige sackte beim Ligaspiel ihres FC Arsenal gegen West Ham United abseits des Balles zusammen und wurde nach längerer Behandlungspause vom Platz getragen. Dabei trug Baum eine Atemmaske.

Arsenal gab wenig später etwas Entwarnung. Baum habe über „Atemnot“ geklagt, sei nun aber „stabil“ und spreche „gut auf die Behandlung an“. Weitere Informationen zum Zustand der Deutschen gab es zunächst nicht.

Baum debütierte im Oktober für die Nationalmannschaft

Baum war im Juli von RB Leipzig nach London gewechselt. Die Mittelfeldspielerin gab im Oktober ihr Debüt für die Nationalmannschaft und steht im Kader für die anstehende Länderspielreise nach Brasilien und Argentinien.

Deutschland spielt am 30. November in La Plata gegen Gastgeber Argentinien und am 4. Dezember in Rio de Janeiro gegen Peru.

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