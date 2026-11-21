Beim Sieg gegen Ipswich Town verzückt der englische Teenager mit einem herausragenden Startelfdebüt. Die Presse zieht anschließend sogar einen Vergleich mit Weltfußballer Harry Kane.

Tottenham Hotspur ist vom 18 Jahre jungen Luca Williams-Barnett zum nächsten Premier-League-Sieg geführt worden. Gegen Ipswich Town gewann das Team von Roberto de Zerbi am Samstagnachmittag mit 2:0 (1:0) – und daran hatte Williams-Barnett enormen Anteil.

Dabei hatte der Engländer bis vor wenigen Wochen noch keine einzige Sekunde in der Premier League absolviert, nun avancierte er mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner und weckt bei vielen Spurs-Fans große Hoffnungen.

Williams-Barnett stand gegen Ipswich im Mittelpunkt Williams-Barnett stand gegen Ipswich im Mittelpunkt © IMAGO/Offside Sports Photography

Junger Tottenham-Star verzückt Fans

Denn durch seinen Treffer wurde Williams-Barnett zum jüngsten Premier-League-Torschützen der Londoner seit Gareth Bale. Der Waliser, der zu den größten Klublegenden zählt, hatte im September 2007 gegen den FC Fulham getroffen – im Alter von 18 Jahren und 47 Tagen.

Williams-Barnett war nun bei seinem ersten Ligatreffer nur geringfügig älter (18 Jahre, 51 Tage). Hinter Bale und Andy Turner (17 Jahre, 166 Tage) ist er somit der drittjüngste Torschütze in der Premier-League-Geschichte des Vereins.

Gegen Ipswich stand der Youngster zum ersten Mal in der Startelf der Spurs, an den vergangenen beiden Spieltagen war er bereits zu zwei Kurzeinsätzen gekommen. Dieses Vertrauen von de Zerbi zahlte er prompt zurück: In der ersten Halbzeit stibitzte sich der Engländer am langen Pfosten davon und grätschte eine Flanke zur 1:0-Führung ins Tor (15.). Er deutete auf das Vereinswappen seines Trikots, sprintete zur Eckfahne und jubelte mit den Fans.

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Englische Presse zieht Kane-Vergleich

Nach der Pause legte er Dominic Solanke dann noch das Tor zum 2:0-Endstand auf (51.), ehe er in der 64. Minute ausgewechselt wurde. Nach dem Spiel überschlugen sich die Lobeshymnen für den 18-Jährigen. „Es war ein atemberaubender erster Auftritt des Nachwuchstalents aus der Spurs-Akademie“, titelte die englische Sun.

Der Guardian zog sogar einen bemerkenswerten Vergleich mit der vielleicht größten Klublegende: „Seit dem Durchbruch von Harry Kane hat es keine so große Begeisterung mehr für einen Spieler aus der Nachwuchsakademie von Tottenham gegeben.“

2018 war Williams-Barnett im Alter von neun Jahren von Luton Town in die Spurs-Jugend gekommen und durchlief seither alle Mannschaften.

Williams-Barnett? „Er ist ein besonderer Spieler“

Doch nicht nur aus der Presse hagelte es Lob. „Natürlich freue ich mich riesig für ihn, denn jeden Tag im Training zeigt er seine Klasse. Ehrlich gesagt ist er einfach ein unglaublicher Fußballspieler. Ich hoffe, er macht einfach weiter so“, sagte etwa Spurs-Verteidiger Destiny Udogie bei BBC Sports.

Spurs-Coach De Zerbi sagte, er sei über den starken Auftritt des 18-Jährigen keineswegs überrascht: „Er ist ein besonderer Spieler. Er hat mehr Talent, als man denkt.“ Williams-Barnett sei ein „sehr junger Kerl, der gleichzeitig aber auch sehr erwachsen ist“, erklärte de Zerbi weiter.

Er habe sogar schon vor zehn Tagen entschieden, den Youngster gegen Ipswich von Beginn an spielen zu lassen. „Ich habe ihn darum gebeten, so zu spielen, wie er mit seinen Freunden im Park spielt. Mit derselben Freiheit.“

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