Bukayo Saka hatte sich in der Champions League gegen den FC Bayern verletzt und wird dem FC Arsenal nun noch einige Zeit fehlen.

Nach seiner Verletzung im Champions-League-Duell mit dem FC Bayern wird Buyako Saka (25) dem FC Arsenal noch einen weiteren Monat fehlen. „Seine Entwicklung verläuft wirklich gut, aber es sieht nach einer Verletzung aus, die ihn etwa acht Wochen kostet“, sagte Mikel Arteta, Trainer des englischen Fußball-Meisters am Freitag: „Es wird noch etwas dauern, bis er wieder trainieren kann.“

Der Flügelspieler musste beim 2:2 gegen die Münchner Ende Oktober bereits nach zehn Minuten mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden und fehlt Arsenal seitdem. Auch auf den Spanier Martin Zubimendi (27), der sich in der Nations League gegen England ebenfalls eine Oberschenkelverletzung zuzog, müsse der Tabellenführer der Premier League laut Arteta „einige Wochen“ verzichten.

Bukayo Saka fällt beim FC Arsenal aus Bukayo Saka fällt beim FC Arsenal aus © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Arsenal-Verteidiger Saliba vor Comeback

Nach langer Pause für das Spiel am Samstag gegen Newcastle United zurück ist hingegen William Saliba (25). Der Innenverteidiger hatte aufgrund von Rückenproblemen seit Frankreichs Niederlage im WM-Halbfinale nicht mehr auf dem Platz gestanden.

Arsenal liegt nach neun Siegen aus den ersten zehn Ligaspielen fünf Punkte vor dem zweitplatzierten Brighton & Hove Albion auf Platz eins.

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