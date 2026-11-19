Florian Wirtz glänzt im DFB-Team unter Bundestrainer Jürgen Klopp. Auch beim FC Liverpool weisen seine jüngsten Zahlen auf einen Aufwärtstrend hin.

Florian Wirtz blüht unter Bundestrainer Jürgen Klopp auf – und auch der FC Liverpool könnte davon profitieren. Beim 5:0-Sieg gegen die Niederlande in der Nations League erzielte der Mittelfeldspieler zwei Tore und schraubte seine Torausbeute aus den vergangenen vier Länderspielen auf vier hoch.

Klopp traut dem 23-Jährigen zu, das Selbstvertrauen mit zu seinem ehemaligen Klub zu nehmen. „Liverpool braucht keine Tipps von uns, dort ist er schon in deutlich besserer Form. Es ist einfach eine andere Spielweise“, sagte der Bundestrainer nach dem Sieg gegen Oranje. „Aber mit dem Selbstvertrauen, das er hier aufgebaut hat, wird Flo dorthin zurückkehren und nach und nach zu dem Spieler werden, für den Liverpool ihn verpflichtet hat.“

Florian Wirtz trumpft unter Bundestrainer Jürgen Klopp auf Florian Wirtz trumpft unter Bundestrainer Jürgen Klopp auf © IMAGO/MIS

Ein Zahlenvergleich des Liverpool Echo zeigt, wie unterschiedlich Wirtz zuletzt im DFB-Team und unter Trainer Andoni Iraola in Liverpool eingebunden war. In seinen vergangenen vier Länderspielen kam der Deutsche demnach auf 27 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum und 17 Abschlüsse. Bei seinen vergangenen vier Startelf-Einsätzen für die Reds waren es 22 Strafraumkontakte und neun Schüsse.

Wirtz‘ Zahlen gehen nach oben

Insgesamt geht Wirtz‘ Entwicklung aber auch bei Liverpool nach oben: In seinen vier vorherigen Einsätzen gegen Bournemouth, Fulham, Atlético Madrid und Ipswich hatte er noch 18 Strafraumkontakte und sieben Abschlüsse verzeichnet.

Der Anstieg verdeutliche, „dass sich die Beteiligung des Deutschen im und um den Strafraum herum verbessert, und dieser Trend setzte etwa zu dem Zeitpunkt ein, als Klopp sein erstes Länderspielcamp mit der deutschen Nationalmannschaft leitete“, schrieb das Liverpool Echo. Daher titelte das Blatt auch: „Jürgen Klopp hat Liverpool gezeigt, was Florian Wirtz braucht.“ Eine Spitze gegen die Reds.

DEINE MEINUNG

Gegen Crystal Palace hatte Wirtz vor der jüngsten Länderspielpause sein erstes Premier-League-Tor der Saison erzielt. Auffällig: Obwohl die von ihm geschaffenen Chancen in seinen letzten vier Spielen für Deutschland und Liverpool ziemlich ähnlich sind, liegt sein tatsächlicher Expected-Goals-Wert bei den Reds deutlich hinter dem unter Klopp zurück. So lag sein xG-Wert für die DFB-Elf bei 2,98 und für Liverpool bei 0,73 – ein Hinweis darauf, dass Wirtz im Verein derzeit noch seltener in Abschlusszonen auftaucht.

Klopp lobt Wirtz‘ Laufstärke

Klopp schwärmt aber nicht nur von den offensiven Qualitäten des Nationalspielers. „Er hat eine unglaubliche Laufstärke, was für seine Position als außergewöhnlich begabter Offensivspieler ungewöhnlich ist“, sagte er. „Er ist unser erster Anlaufpunkt im Pressing – er ist derjenige, der nach vorne geht, besonders bei einem Abstoß des gegnerischen Torwarts.“

Im letzten Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace legte Wirtz mit 12,3 Kilometern die größte Distanz aller Spieler zurück. In den ersten zehn Ligapartien kam er insgesamt auf 107,3 Kilometer und belegte damit Platz 20 im Ligavergleich. Mit Alexis Mac Allister folgte Liverpools nächster Spieler in der Rangliste erst auf Platz 66 mit 96,4 Kilometern.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.