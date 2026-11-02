Nach dem Aus im League Cup sind die Magpies auch in der Liga weiter nur Mittelmaß. Die Revanche misslingt.

Der deutsche Teammanager Matthias Jaissle findet mit Newcastle United in der Premier League weiter nicht in die Spur. Die Magpies verloren ihr Heimspiel gegen den FC Everton mit 0:1 (0:0) und verpassten damit die Revanche für die Niederlage im League Cup (1:3) vier Tage zuvor.

In der Tabelle steckt Newcastle mit elf Punkten weiter im unteren Mittelfeld fest, aus den vergangenen fünf Pflichtspielen gab es lediglich einen Sieg.

Matthias Jaissle verlor erneut mit Newcastle United Matthias Jaissle verlor erneut mit Newcastle United © IMAGO/Every Second Media

Newcastle-Profi sieht Gelb-Rot

Thierno Barry (49.) besorgte den verdienten ersten Auswärtserfolg der Saison für die Toffees, die in einer insgesamt niveauarmen Partie die etwas bessere Mannschaft waren. Der frühere deutsche U21-Nationalspieler Merlin Röhl war dabei einer der Aktivposten, bei einer guten Schusschance zielte der gebürtige Berliner um Zentimeter zu hoch (21.). Everton schob sich mit nun 13 Punkten an Newcastle vorbei und rückte als Siebter an die Europapokal-Ränge heran.

In der Schlussphase sah der bei Newcastle eingewechselte Jacob Ramsey (90.+8) für zwei harte Fouls innerhalb von nur zwei Minuten noch die Gelb-Rote Karte.