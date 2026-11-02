Ryan Gravenberch bleibt gegen Arsenal ohne Einsatz. Trainer Andoni Iraola setzt im Liverpool-Mittelfeld auf Trey Nyoni.

Ryan Gravenberch musste die 0:1-Niederlage des FC Liverpool gegen Arsenal komplett von der Bank verfolgen. Für den niederländischen Mittelfeldspieler war es das erste Premier-League-Spiel seit der Pleite beim FC Everton im April 2024, in dem er trotz Verfügbarkeit keine Minute eingesetzt wurde. Trainer Andoni Iraola zog im zentralen Mittelfeld Trey Nyoni neben Alexis Mac Allister vor und wechselte später Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha, Kostas Tsimikas, Lewis Koumas sowie Victor Munoz ein.

Die Entscheidung ist ein weiteres Signal in einer schwierigen Phase für Gravenberch. Der 24-Jährige hatte bereits beim 2:2 in Newcastle einen schwachen Auftritt gezeigt und war danach von Iraola ausgewechselt worden. Im Carabao-Cup-Erfolg gegen Chelsea verursachte er einen Strafstoß und scheiterte anschließend im Elfmeterschießen. Gegen Manchester City hatte er zudem beim Stand von 0:0 die Gelb-Rote Karte gesehen, Liverpool verlor die Partie danach noch mit 0:3.

Ryan Gravenberch musste Liverpools Niederlage gegen Arsenal von der Bank aus verfolgen Ryan Gravenberch musste Liverpools Niederlage gegen Arsenal von der Bank aus verfolgen © IMAGO/Offside Sports Photography

Iraola hatte seinem Spieler vor dem Arsenal-Spiel dennoch den Rücken gestärkt: „Er hatte in dieser Saison bessere und schlechtere Spiele. Zuletzt hat er viele Minuten gespielt und auch sehr gute Partien abgeliefert. Wir vertrauen ihm. Wir wissen, was er leisten kann, und wie bei anderen Spielern versuche ich zu helfen, wenn sie nicht gut spielen. Wenn er in einer guten Phase ist, versuchen wir, ihn dort zu halten. Bei Ryan ist es dasselbe.“

Zusätzliche Diskussionen löste nach der Arsenal-Pleite ein Like Gravenberchs unter einem Jubelpost von Jurrien Timber aus. Einige Liverpool-Fans reagierten verärgert, obwohl beide Niederländer sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Ajax gut kennen. Gravenberch hatte seinen Vertrag in Liverpool erst im März um sechs Jahre verlängert. Mit dem Champions-League-Spiel bei Fenerbahce wartet nun die nächste Gelegenheit, sich wieder für einen Platz in Iraolas Startelf zu empfehlen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.