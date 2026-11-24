Der deutsche Nationalspieler trifft sehenswert und feiert mit Brentford einen Kantersieg.

Vitaly Janelt hob kurz den Kopf, dann jagte der deutsche Nationalspieler den Ball in London aus gut 30 Metern ins Netz. Mit einem Traumtor hat der gebürtige Hamburger in der Premier League beim 4:0 (2:0) seines FC Brentford gegen den FC Everton für das Highlight des Abends gesorgt.

„Ich hatte etwas Platz, und niemand ist wirklich auf mich zugekommen. Da dachte ich mir: Weißt du was? Schieß einfach“, sagte Janelt, „und dann in den Winkel.“ Janelt, der zuletzt unter Bundestrainer Jürgen Klopp im Nationalteam debütiert hatte, sorgte im Montagsspiel für das 3:0 (67.).

Zu diesem Zeitpunkt war der Gegner schon in Unterzahl, James Tarkowski hatte Rot gesehen (40.). „Wir sind sehr gut gestartet“, so Janelt. „Schon vor der Roten Karte haben wir meiner Meinung nach in den ersten 20, 25 Minuten sehr gut gespielt. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und haben verdient gewonnen.“

Für Brentford war es der vierte Saisonsieg, die Bees zogen mit 17 Punkten an Everton (16) vorbei und sind neuer Tabellensechster. Janelt, beim Hamburger SV ausgebildet, war 2020 vom VfL Bochum nach Brentford gegangen. Es war das dritte Saisontor für den Mittelfeldspieler.