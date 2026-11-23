Nach fast einem Jahr steht Matthijs de Ligt in der Premier League gegen den FC Liverpool erstmals wieder in der Startelf von Manchester United. Statt für Stabilität in der Abwehr sorgte der Verteidiger jedoch für einen Albtraum-Abend.

Es fällt schwer, in der miserablen Lage von Manchester United noch das dramatischste Einzelschicksal herauszuheben: Der Premier-League-Rekordmeister steht nach elf Spielen auf Platz 19, der neue Coach Mauricio Pochettino hat sein Debüt bei der 0:4-Klatsche gegen Liverpool gründlich vermasselt und Leny Yoro flog dabei sogar nach acht Minuten vom Platz. Dennoch sticht der Tag von Matthijs de Ligt aus alledem noch heraus.

Fast ein gesamtes Jahr war der Niederländer wegen einer Rückenverletzung ausgefallen, feierte jetzt nach 357 Tagen sein Startelf-Comeback in der Premier League – und leistete sich direkt mehrere fatale Patzer in der Defensive.

Matthijs de Ligt machte bei der Klatsche für Manchester United keine gute Figur Matthijs de Ligt machte bei der Klatsche für Manchester United keine gute Figur © IMAGO / Shutterstock

Comeback zum Vergessen für Matthijs de Ligt bei Manchester United

Der erste und vermutlich folgenschwerste Fehler unterlief dem Verteidiger direkt nach acht Minuten: Ein langer Ball aus der Liverpooler Hälfte sah zunächst ungefährlich aus. Bedrängt von Alexander Isak stand de Ligt eigentlich gut, um den Ball rauszuköpfen, verschätzte sich aber komplett.

30 Meter vor dem Tor schien er auf den Torwart in seinem Rücken zu warten und ließ die Kugel passieren. Sein Gegenspieler bedankte sich und steuerte alleine auf den Sechzehner zu. Dort wusste sich Yoro als letzter Mann nur noch per Notbremse zu helfen und flog vom Platz. Die früheste Rote Karte in Uniteds Ligageschichte. Zu allem Überfluss verwandelte Dominik Szoboszlai den fälligen Freistoß direkt zur Führung.

„Es ist wirklich schwer, zurückzukommen“, zeigte der ehemalige englische Nationalspieler und heutige TV-Experte Gary Neville bei Sky Sports Verständnis für de Ligts Situation. „Das ist so, als würde man nach sechs Pints Fußball spielen. Das ist ein seltsames Gefühl.“

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„Eklatantes Symbol für ihre Unordnung“

Fast baugleich wiederholte sich die Szene dann in der 62. Minute: Diesmal spitzelte Florian Wirtz den Ball per Bogenlampe in die United-Hälfte. Wieder hatte de Ligt eigentlich gute Chancen im Laufduell. Diesmal setzte der 27-Jährige gegen Isak zur Grätsche an und verfehlte den Ball gänzlich. Immerhin: Der Schwede verzog den Abschluss freistehend vor dem Tor deutlich.

„De Ligt war dabei ein eklatantes Symbol für die Unordnung. Als er wieder einmal nur Luft statt Isak deckte, bewahrte der Schwede den Innenverteidiger vor weiterer Blamage, indem er den Ball weit am Tor vorbeischoss“, analysierte The Guardian die Szene.

Schlusspunkt seines missglückten Comebacks war dann ein Fehlpass im Spielaufbau in der 82. Minute. Liverpool nahm das Geschenk an und Victor Munoz vollendete nach Wirtz-Vorlage zum 4:0.

De Ligt überraschende in der Startelf

Dass der 52-malige Nationalspieler im Prestigeduell gegen die Reds überhaupt in der Startelf stand, kam durchaus überraschend. Zwei Einsätze in der Champions League konnte der Niederländer in dieser Saison erst verzeichnen. In Como stand er bei der 1:4-Pleite 79 Minuten auf dem Platz, beim 3:2-Sieg gegen die AS Roma waren es lediglich zwei Minuten.

Seit November letzten Jahres hatte sich der hochgeschossene Rechtsfuß mit einer hartnäckigen Rückenverletzung herumgeplagt und bis zum Spiel in Como nicht mehr auf dem Platz gestanden. Jetzt rückte er für Routinier Harry Maguire in die Anfangsformation.

„Ich weiß nicht, wer das letzte Spiel bestritten hat – wir haben den Kader seit unserer Ankunft unter die Lupe genommen und sind der Meinung, dass dies die beste Aufstellung für heute ist“, erklärte Pochettino die Personalentscheidung vor dem Spiel.

Schon am Mittwoch muss der Coach die Lage wieder neu bewerten. Dann ist Manchester United in der Königsklasse bei Sporting Lissabon gefordert.

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