Spätestens nach der Pleite gegen den FC Liverpool rutscht Manchester United endgültig dem Tabellenende entgegen. Auch wenn er noch Hoffnung auf Besserung hat, warnt Ex-Profi Peter Schmeichel vor einem Abstieg der Red Devils.

Es war ein Debüt in Form eines Debakels: Beim Premier-League-Einstand von Trainer Mauricio Pochettino musste sich Manchester United mit 0:4 gegen den FC Liverpool geschlagen geben – die sportliche Talfahrt des englischen Rekordmeisters nimmt vorerst kein Ende. Peter Schmeichel, TV-Experte und Ex-Profi der Red Devils, sprach eine Abstiegswarnung aus.

„Ist es realistisch, dass Man United am Ende auf Platz 10 oder 12 landet? Das wäre in Ordnung“, sagte der ehemalige Torhüter nach Abpfiff von Uniteds Pleite bei Viaplay zunächst. Die aktuelle Leistung seines Ex-Klubs macht dem 63-Jährigen aber zu schaffen: „Ich weiß, das klingt albern, aber wir befinden uns in der Abstiegszone“.

Peter Schmeichel setzt auf Besserung unter Pechettino Peter Schmeichel setzt auf Besserung unter Pechettino © IMAGO/Nicolo Campo

Das Worst-Case-Szenario schloss Schmeichel nicht aus und warnte: „Diese Mannschaft wirkt wie ein Team, das absteigen könnte“. Der Abstieg würde einen historischen Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte der Red Devils darstellen. Als eine der wenigen Mannschaften Englands war Manchester United seit Gründung der Premier League 1992 kein einziges Mal abgestiegen.

Schmeichel fordert Reaktion der Red Devils

Geht es nach Schmeichel, dürfe dies gerne so bleiben. Er forderte eine Reaktion seines Ex-Klubs ein: „Das Ziel sollte jetzt also sein, den Abstieg zu vermeiden.“ Der letzte Liga-Sieg war den Red Devils am 2. Spieltag im August dieses Jahres gegen Ipswich Town (5:2) gelungen.

Es folgte eine Sieglosserie, in Folge rutschte der englische Rekordmeister auf den vorletzten Platz der Premier League ab. Tabellenführer FC Arsenal und ManUnited trennen mittlerweile satte 20 Punkte. „Wenn sie so weitermachen, wird es Ärger geben“, prognostizierte der TV-Experte.

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„Vertraue darauf, dass er die Dinge korrigieren kann“

Doch in seinen Augen bestehe auch weiterhin Hoffnung. „Wir haben alle schon in der Premier League gespielt, daher wissen wir, dass wir im November sind und uns dem Dezember nähern. Es geht nicht wirklich um jetzt“, erklärte Schmeichel. Entscheidend sei die Ligaphase im März.

Der Ex-Profi setzt auf das Können von Pechettino: „Ich vertraue darauf, dass er die Dinge korrigieren kann.“ Bezüglich seiner Meinung über den aktuellen Kader des frischgebackenen United-Trainers nahm Schmeichel jedoch auch kein Blatt vor den Mund: „Mit diesen Jungs wird er niemals eine Meistermannschaft aufstellen können.“

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