Die Probleme beim FC Chelsea werden immer offensichtlicher. Nach dem nächsten Rückschlag wächst die Unruhe im Umfeld weiter, während Trainer Xabi Alonso zunehmend unter Druck gerät und dringend Antworten finden muss.

Als bereits zur Halbzeit beim Stand von 1:1 erste Pfiffe durch die Stamford Bridge hallten, ahnten viele Chelsea-Fans wohl noch nicht, welches Resultat nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel stehen würde. Am Ende bejubelte Leeds United mit dem deutschen Coach Daniel Farke ein verdientes 4:1 gegen die völlig überforderten Blues von Xabi Alonso.

Beim Schlusspfiff, der Chelseas erste Heimniederlage gegen Leeds seit 1999 besiegelte, hatten viele Zuschauer das Stadion bereits verlassen. Die verbliebenen Fans machten ihrem Unmut erneut lautstark Luft.

Xabi Alonso rückt beim FC Chelsea in den Fokus Xabi Alonso rückt beim FC Chelsea in den Fokus © IMAGO/Mark Pain

Schließlich waren es nicht nur Auflösungserscheinungen, die bei den Gastgebern in der zweiten Hälfte unübersehbar wurden – die Pleite war zugleich bereits die vierte Niederlage (Elfmeterschießen eingerechnet) für Alonsos Team in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Abgesehen vom Sieg über das von Krisen gezeichnete Manchester United hat Chelsea in den letzten Wochen kaum überzeugen können.

Nächster Weckruf für Chelsea – Alonso als „Feuerwehrmann“

Im Oktober hatte Tottenham erst zum zweiten Mal in der Premier-League-Ära an der Stamford Bridge gewonnen. Mit der 0:1-Niederlage beim Tabellenletzten Sunderland vor der Länderspielpause folgte ein weiterer Weckruf. Die Euphorie der Fans, die zu Beginn der Alonso-Ära mit sechs Siegen aus den ersten neun Pflichtspielen geherrscht hatte, ist verflogen.

„Ich verstehe ihre Enttäuschung natürlich, und wir teilen sie mit ihnen. Alles, was wir tun können, ist, hart zu arbeiten, unser Bestes zu geben, um das Blatt zu wenden und es deutlich besser zu machen“, kündigte Alonso an, der mit Chelsea in der Tabelle auf Platz acht abgerutscht ist.

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Wenig überraschend rücken nun auch der Spanier selbst und seine Arbeit zunehmend in den Fokus. „Alonso muss bereits den Feuerwehrmann spielen“, stellte die BBC fest. Der frühere englische Nationalstürmer Alan Shearer ergänzte passend: „Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Xabi Alonsos Flitterwochen vorbei sind.“

Chelsea ist „mental in einer heiklen Phase“

„Wir befinden uns mental in einer heiklen Phase“, räumte Alonso nach der jüngsten Pleite ein. „Als wir einen Rückschlag einstecken mussten, haben wir uns nicht besonders stark davon erholt.“

Dabei seien Rückschläge in jedem Spiel normal, betonte Alonso. Entscheidend sei, wie seine Mannschaft darauf reagiere. „Wir müssen Lösungen finden“, forderte der Spanier.

Shearer verortet einen Teil der Ursachen für die aktuelle Situation ebenfalls auf der mentalen Ebene. „Chelsea war völlig aus dem Tritt. Nachdem Moisés Caicedo früh im Spiel verletzt ausgewechselt wurde, fehlte es an körperlicher Präsenz und sie wirkten schwach“, analysierte der BBC-Experte. Insgesamt habe es Chelsea schlicht an „Einsatz, Zusammenhalt und Kampfgeist“ gemangelt.

„Complaining Cole“ wird zur nächsten Baustelle

Exemplarisch für den fehlenden Zusammenhalt stand am Samstag Cole Palmer. Während sich seine Mitspieler nach dem Abpfiff bei den bis zuletzt gebliebenen Fans bedankten, verschwand der Engländer sichtlich angefressen im Spielertunnel.

Auch während der Partie hatte der Angreifer kaum positive Akzente gesetzt. Statt das Offensivspiel anzukurbeln, fiel Palmer unter anderem durch demonstrative Rückpässe auf.

Die persönliche Bilanz des 24-Jährigen ist ohnehin ausbaufähig: In den vergangenen neun Ligaspielen gelangen Palmer lediglich ein Tor und zwei Vorlagen. Wohl auch ein Grund, weshalb er derzeit nicht zum Aufgebot der englischen Nationalmannschaft von Trainer Thomas Tuchel gehört.

Cole Palmer (l.) mit Chelsea-Trainer Xabi Alonso Cole Palmer (l.) mit Chelsea-Trainer Xabi Alonso © IMAGO/Shutterstock

Mit Blick auf sein Verhalten gegen Leeds bezeichnete die Daily Mail Palmer als „Complaining Cole“ – also als „Nörgler Cole“. Sein Verhalten mache die ohnehin angespannte Situation des FC Chelsea nicht gerade einfacher.

Zu viele Gegentore, offensiv zu harmlos

Denn Baustellen gibt es derzeit zur Genüge. So kassierten die Blues in elf Ligaspielen bereits 20 Gegentore: Nur Crystal Palace, Coventry City und Ipswich Town mussten in dieser Saison häufiger hinter sich greifen.

Und offensiv macht sich die Abwesenheit von Joao Pedro schmerzhaft bemerkbar. Seit dessen Oberschenkelverletzung Mitte Oktober erzielte Chelsea im Schnitt weniger als ein Tor pro Spiel.

Hinzu kommt, dass Alonso bislang keine klare Spielidentität etablieren konnte. Zwar plagen die Blues erhebliche Personalsorgen: Neben Pedro und dem nun gegen Leeds ebenfalls verletzten Caicedo fehlten zuletzt auch Jorrel Hato, Maxence Lacroix, Reece James und Jamie Gittens.

Alonso hat seine Stammelf noch nicht gefunden

Dennoch sorgt Alonsos fehlende personelle und taktische Konstanz für Diskussionen. Der Spanier wechselte immer wieder zwischen einer Vierer- und einer Dreierkette und hat bereits 28 Veränderungen an seiner Startelf vorgenommen. In dieser Statistik wird er in der Liga nur von Tottenham übertroffen.

„Ich weiß immer, welche meine beste Mannschaft für das nächste Spiel ist“, hatte Alonso noch vor dem Leeds-Spiel erklärt. Das anschließende Ergebnis zeigte allerdings, dass er offenbar noch weit davon entfernt ist, eine klare Spielidee und Stammelf gefunden zu haben.

Auch einzelne Personalentscheidungen des früheren Leverkusen-Trainers werden im Umfeld von Chelsea hinterfragt. So wird Alonso vorgeworfen, Pedro Neto gleich zweimal als Mittelstürmer aufgeboten und dem hoch veranlagten Flügelspieler Estevao gleichzeitig zu wenig Einsatzzeit eingeräumt zu haben.

Ebenso stehen seine späten Einwechslungen im Fokus. Gegen Tottenham hatte Alonso beispielsweise erst in der 90. Minute Stürmer Danny Welbeck eingewechselt. Gegen Leeds wartete er bis zur 64. Minute, ehe er personelle Veränderungen vornahm. Zu diesem Zeitpunkt lag Chelsea bereits mit 1:3 zurück.

Alonso kennt das Auf und Ab aus Leverkusen

Nach einer turbulenten Vorsaison mit Tabellenplatz zehn und gleich drei verschiedenen Trainern hat sich die erhoffte Stabilität unter dem neuen Coach somit bislang nicht eingestellt.

Für Alonso ist eine solche Achterbahnfahrt aber grundsätzlich nichts Neues. Als er im Oktober 2022 zum Cheftrainer von Bayer Leverkusen ernannt wurde, gelang ihm zunächst ein 4:0-Erfolg gegen Schalke. Anschließend blieb die Werkself drei Spiele in Folge ohne Sieg. Darauf folgten fünf Erfolge hintereinander.

Das Auf und Ab hielt zunächst noch etwas an, ehe Leverkusen unter Alonso in der darauffolgenden Saison ohne eine einzige Niederlage die Bundesliga gewann – und zusätzlich im DFB-Pokal triumphierte.

Auch deshalb scheinen erste Entlassungsforderungen, wie sie nun in den sozialen Medien geäußert werden, verfrüht. Laut Daily Mail soll eine Freistellung Alonsos bei der Vereinsführung des FC Chelsea ohnehin derzeit überhaupt kein Thema sein.

Droht Alonso ein ähnliches Schicksal wie Rafael Benítez?

Und doch fühlt sich die englische Presse bereits an den sogenannten „Rafa-Benítez-Fluch“ erinnert, der nun auch Alonso drohen könnte.

Rafael Benítez hatte 2012 Roberto Di Matteo als Interimstrainer beerbt. Aufgrund seiner Vergangenheit beim Erzrivalen FC Liverpool stieß der Spanier bei den Chelsea-Fans von Beginn an auf erheblichen Widerstand.

Selbst der Gewinn der Europa League und Platz drei in der Premier League änderten daran wenig. Benítez‘ Amtszeit an der Stamford Bridge endete schließlich bereits nach etwas mehr als sieben Monaten.

Alonso, der von 2004 bis 2009 unter Benítez für Liverpool auflief, müsse daher nun „Ergebnisse liefern, um zu verhindern, dass die Lage eskaliert. Sonst riskiert er, das gleiche Schicksal wie sein Landsmann und ehemaliger Chef zu erleiden“, warnte The Independent.

In ein besonderes Licht rückt deshalb das direkte Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool in der Premier League, das am 5. Dezember steigt. Gerade diese Partie könnte entscheidend für Alonsos weiteres Standing im Umfeld der Blues sein.

Zuvor hat der Spanier aber schon zwei weitere Chancen – auswärts in Nottingham und zuhause gegen Crystal Palace -, um mit seiner Mannschaft dringende Antworten auf die aktuellen Probleme zu liefern.

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