Der erhoffte Befreiungsschlag bleibt auch unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino aus. Stattdessen kassiert Manchester United in Liverpool eine heftige Klatsche. Presse und Experten schlagen Alarm.

Gary Neville ohrfeigte sich selbst. „Wacht auf, wacht auf! Ihr spielt für ManUnited!“, richtete die Klubikone in seiner Rolle als TV-Experte bei Sky einen deutlichen Appell an die Spieler des Rekordmeisters, deren mangelhafte Einstellung er zuvor mit einem apathischen Blick versinnbildlichte – ehe er sich zweimal mit der rechten Hand ins Gesicht schlug.

Manchester United befindet sich in einem nicht enden wollenden Albtraum. Auch unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino setzt sich die Misere fort. Beim Debüt des Argentiniers setzte es beim FC Liverpool eine 0:4-Klatsche. „NightMAUR“, titelte der Mirror – ein etwas holpriges Wortspiel aus „Nightmare“ („Albtraum“) und der Kurzform von „Mauricio“.

Mauricio Pochettino erlebte ein Horror-Debüt als ManUnited-Trainer Mauricio Pochettino erlebte ein Horror-Debüt als ManUnited-Trainer © IMAGO/Shutterstock

Albtraum-Start für Pochettino: „Bereust du irgendwas, Mauricio?“

The Independent begrüßte den Nachfolger des glücklosen Michael Carrick mit einer spöttischen Schlagzeile: „Willkommen bei ManUnited, Mauricio Pochettino, es ist furchtbar.“ Und der Telegraph fragte gar: „Bereust du irgendwas, Mauricio?“

Mit dem Abpfiff hatten die Fans der Reds reichlich Hohn und Spott für Pochettino und den nun auf den vorletzten Platz abgerutschten Rekordmeister übrig. „Du wirst morgen entlassen“, schallte es bereits in Richtung des erst in der Länderspielpause verpflichteten Coaches von den Rängen. Auch ein möglicher Abstieg wurde von den Anhängern des Rivalen aus Liverpool bereits besungen.

„ManUnited befindet sich tatsächlich im Abstiegskampf – wer das leugnet, macht sich etwas vor“, kommentierte am Montag die Daily Mail.

Manchester United: Sorge vor Horrorszenario wächst

Ein Horrorszenario – doch die Zahlen sind in der Tat die eines Abstiegskandidaten. Nach elf Spieltagen hat United magere acht Punkte auf dem Konto. Das ist die schlechteste Punktausbeute zu dem Zeitpunkt seit der Saison 1972/73. Und auch bei Neville wächst die Sorge.

„Vor ein paar Wochen beim Spiel gegen Fulham habe ich gesagt, das seien die schlimmsten 30 oder 40 Minuten, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe“, sagte der 51-Jährige am Sonntag. „Damals meinten die Leute, das sei vielleicht etwas übertrieben, aber tatsächlich ist Manchester United so schlecht wie noch nie in den letzten 54 Jahren. Das ist eine Tatsache.“

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Ein großer Schwachpunkt ist die Abwehr, mit 23 Gegentoren stellt United die zweitschwächste Defensive der Premier League, nur Schlusslicht Crystal Palace ist noch anfälliger. Gegen Liverpool überraschte Pochettino mit dem Ex-Bayern-Profi Matthijs de Ligt, der erstmals seit 357 Tagen in der Startelf stand. Der Niederländer verschätzte sich aber gleich in der Anfangsphase bei einem langen Ball. Der Rettungsversuch seines Teamkollegen Leny Yoro mündete in einer Notbremse gegen Alexander Isak – die Folge: Rot (8.).

Neville: „Damit steigst du ab, das ist Fakt“

Neville kritisierte die Aufstellung und nannte Luke Shaw, Diogo Dalot, Harry Maguire und Lisandro Martínez als Bestbesetzung für die Viererkette. „Nun, es ist eine schwache Viererkette, das möchte ich ganz klar sagen. Aber es ist die beste Viererkette von Manchester United.“

Mit der Abwehrformation vom Sonntag und dem Personal, das gegen Aston Villa am Ende auf dem Platz stand (Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Yoro und Ayden Heaven) sah Neville schwarz: „Damit steigst du ab, das ist Fakt.“

Pochettino hat turbulente Tage hinter sich. Nachdem United die Personalie am 13. November offiziell verkündet hatte, betreute der 54-Jährige erst noch die US-amerikanische Nationalmannschaft, von der er sich unter Tränen verabschiedete. Am 18. November nahm er dann seine Arbeit in Manchester auf. Doch um United aus dem Tal der Tränen zu führen, ist es noch ein weiter Weg.

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