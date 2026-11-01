Der Nationalstürmer beendet seine Torflaute und trifft früh zum entscheidenden 1:0 für den Tabellenführer.

Kai Havertz hat den FC Arsenal zum Sieg beim FC Liverpool geschossen und mit den Gunners in einem packenden Topspiel der Premier League die Tabellenführung zurückerobert. Im Duell mit seinem Nationalmannschafts-Kollegen Florian Wirtz erzielte Havertz bereits in der 16. Minute das entscheidende Tor zum 1:0 (1:0)-Sieg und beendete seine Torflaute – zuletzt hatte er Anfang September in der Liga getroffen.

Arsenals erster Anfield-Sieg seit 2012

Für die Londoner war es der erste Liga-Sieg an der Anfield Road seit September 2012. Das 2:0 vor 14 Jahren leitete Lukas Podolski mit dem Führungstreffer ein, Per Mertesacker stand damals bei den Gunners ebenfalls in der Startelf.

Mit 24 Punkten liegt Arsenal nun wieder vor Manchester City (21), das am Samstag überraschend 0:1 gegen Brighton & Hove Albion verloren hatte. Liverpool (15) hat als Fünfter bereits neun Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Für Liverpool war es nach dem 0:3 gegen ManCity drei Wochen zuvor eine weitere Heimpleite gegen einen Titelanwärter.

Fokussiertes Arsenal bestraft Reds-Patzer

Arsenal meldete sich nach dem peinlichen Aus im Ligapokal beim Viertligisten Fleetwood Town unter der Woche eindrucksvoll zurück – die Wutrede von Teammanager Mikel Arteta nach dem Debakel scheint gewirkt zu haben. Jedenfalls begann Arsenal forsch und sehr fokussiert. Beim Führungstreffer nutzten die Gäste einen groben Schnitzer Liverpools im Aufbauspiel eiskalt aus, Havertz drückte die perfekte Hereingabe von Declan Rice mühelos über die Linie.

Havertz hätte in einem brutal schnellen Spiel wenig später nachlegen können, als er knapp an einem Zuspiel von Bruno vorbeirutschte (24.). Liverpool mit dem sehr aktiven Wirtz in der Startelf hatte in der ersten Halbzeit zwar größere Spielanteile, Arsenal agierte aber ungleich gefährlicher. Alexis Mac Allister vergab die beste Chance der Reds, als er völlig frei über das Tor köpfte (43.).

DEINE MEINUNG

Nach der Pause das gleiche Bild: Liverpool bestimmte das Geschehen, aber nur bis zum Strafraum der Gunners. Danach fehlten gegen die gut gestellte Abwehr die Ideen. Auch Wirtz, der in der Schlussphase wie Havertz ausgewechselt wurde, rannte sich oft fest.

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