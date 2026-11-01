Kai Havertz macht beim englischen Topspiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool den Unterschied. Florian Wirtz sorgt auf der Gegenseite für eine tolle Szene, liegt im Titelrennen nun aber deutlich zurück.

Kai Havertz hat den FC Arsenal im Topspiel der Premier League gegen den FC Liverpool zum Sieg geschossen. Das Duell der deutschen Nationalspieler ging mit 1:0 (1:0) an den Stürmer der Gunners – sein DFB-Kollege Florian Wirtz droht mit den Reds den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Arsenal thront nach Havertz goldenem Tor mit drei Punkten Vorsprung auf Manchester City auf Platz eins, Liverpool folgt neun Zähler später als Fünfter.

Kai Havertz trifft gegen Liverpool Kai Havertz trifft gegen Liverpool © IMAGO/Shutterstock

Es war ein fast schon historischer Erfolg für die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta: Arsenal hat die letzten 13 Spiele an der Anfield Road nicht gewinnen können, der letzte Dreier datiert aus dem September 2012.

Havertz in England gefeiert

„Das bedeutet dem gesamten Fußballverein sehr viel, und es sind nun schon 14 Jahre vergangen – das ist eine verrückte Statistik, und ich glaube, wir sind alle froh, dass wir ihnen (den Fans, Anm.) das heute geben konnten“, sagte Havertz bei Sky Sports.

In der englischen Presse wurde der einstige Bundesliga-Profi gefeiert. „Fliegender Kai – Havertz feuert den Meister an die Spitze und beendet endlich 14 Jahre Anfield-Hoodoo“, schrieb The Sun.

Havertz netzte nach einer punktgenauen Hereingabe von Declan Rice in der 16. Spielminute ein, der DFB-Star musste aus drei Metern Entfernung nur noch den Fuß hinhalten. „90 Prozent des Tores gehören Declan Rice“, sagte Havertz.

Liverpool will gleich mehrmals Elfmeter haben

Der Treffer des Deutschen markierte nach einer eher verhaltenen Anfangsphase den Startschuss zu einem echten Topduell. Liverpool übernahm die Regie, doch die Gäste blieben zunächst gefährlich.

Havertz hätte nur wenige Minuten nach dem 1:0 beinahe das zweite Tor nachgelegt, er rauschte aber an einem Ball knapp vorbei.

DEINE MEINUNG

Die Reds drängten nun aber immer mehr auf den Ausgleich, nach Zupfern gegen Cody Gakpo und Alexander Isak forderten nicht nur die Fans im tobenden Anfield-Stadion Elfmeter. Beide Male blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm.

Mac Allister vergibt große Chance

In der 39. Minute war Wirtz dann nah dran am 1:1, das zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen wäre. Der deutsche Nationalspieler jagte einen Freistoß aus spitzem Winkel traumhaft über Arsenals Torhüter Raya hinweg – der Ball klatschte jedoch an die Latte. Es sollte sein einziges echtes Highlight bleiben.

Die wohl größte Chance der ersten Halbzeit hatte Alexis Mac Allister, der bei einem extrem freien Kopfball aber nicht einmal das Tor traf. Laut Opta blieben die Hausherren die gesamte Partie über ohne einen Schuss aufs Tor.

Im zweiten Durchgang erspielte sich Liverpool deutlich weniger klare Chancen, Wirtz und Co. wurden im entscheidenden Moment immer wieder geblockt oder ausgebremst.

Liverpool-Star geht zu Boden

Arsenal konnte sich auf seine Defensive verlassen – und kam dem zweiten Treffer nach einem starken Abschluss von Christos Tzolis 20 Minuten vor Spielende sehr nahe. Alisson Becker verhinderte die Entscheidung mit einer Weltklasseparade.

In der 78. Minute kam es dann noch zu einer Rudelbildung, als Mac Allister dem am Boden liegenden Martin Ödegaard zunächst einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf gab und dann so tat, als sei er im anschließenden Gerangel per Kopfstoß zu Boden geschickt worden.

Wie TV-Bilder zeigten, wurde der Argentinier nicht am Kopf berührt. Mac Allister sah wie auch Jurrien Timber die Gelbe Karte.