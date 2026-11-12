Offiziell: Manchester United trennt sich von Carrick

Die sportliche Talfahrt nahm zuletzt kein Ende. Das hat für den Trainer Folgen.

Der kriselnde englische Topklub Manchester United hat die Konsequenzen aus dem schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren gezogen und sich von Teammanager Michael Carrick getrennt. Dies teilten die Red Devils am Donnerstag mit. Man wolle nun „so schnell wie möglich einen festen Nachfolger ernennen“, hieß es. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es bereits eine grundsätzliche mündliche Einigung mit dem Argentinier Mauricio Pochettino geben.

United liegt mit nur einem Sieg aus zehn Ligaspielen in der Premier League auf einem Abstiegsplatz, auch in der Champions League und im League Cup lief es nicht nach Plan. „Nach einem enttäuschenden Saisonstart“ sei der Verein zu der „äußerst schwierigen Entscheidung“ gelangt, dass auf der Trainerposition „ein Wechsel notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen“, hieß es in der Mitteilung. Carrick bleibe aufgrund seiner Verdienste dennoch „eine Legende“ des Vereins.

Der einstige Mittelfeldspieler hatte die Position des Teammanagers im Januar übernommen und United mit einer starken Rückrunde auf Rang drei und damit zurück in die Königsklasse geführt. In den letzten Wochen geriet er angesichts der sportlichen Krise aber immer weiter in die Kritik, nach acht Ligaspielen ohne Sieg war nun Schluss.

Pochettino, der bereits mehrfach als Kandidat für den Trainerposten im Old Trafford gehandelt worden war, hatte seinen Vertrag als Nationaltrainer der USA erst im August bis zur WM 2030 verlängert. Für eine vorzeitige Trennung wäre eine Ablöse von rund 8,6 Millionen Euro fällig. Mit dem Verband hatte United laut The Athletic zuletzt noch keinen Kontakt aufgenommen.

DEINE MEINUNG

Der frühere Trainer von Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain und Chelsea hatte die US-Auswahl im September 2024 übernommen und bei der Heim-WM 2026 ins Achtelfinale geführt. Dort war gegen Belgien (1:4) Endstation. Neben Pochettino waren zuletzt auch der frühere Bayern- und Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie Eddie Howe und Antonio Conte als mögliche Carrick-Nachfolger gehandelt worden.