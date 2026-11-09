Manchester United befindet sich in einer schweren Krise. Trotz des Absturzes auf einen Abstiegsplatz denkt Trainer Michael Carrick nicht an einen Rücktritt und gibt sich nach einem wilden Spektakel demonstrativ kämpferisch.

Michael Carrick hat einen Rücktritt als Trainer von Manchester United ausgeschlossen. Nach dem spektakulären 4:4 gegen Aston Villa, durch das die Red Devils auf einem Abstiegsplatz in die Länderspielpause gehen, stellte sich der Coach demonstrativ vor seine Mannschaft.

Auf eine Frage von Sky Sports, ob er sein Amt zur Verfügung stellen würde, falls dies das Beste für den Verein sei, antwortete Carrick knapp und leicht gereizt: „Das wird nicht passieren.“

Michael Carrick bleibt mit Manchester United in der Krise Michael Carrick bleibt mit Manchester United in der Krise © IMAGO/Sportimage

Der Druck auf den Ex-Profi wächst dennoch weiter. United wartet in der Premier League inzwischen seit acht Spielen auf einen Sieg und steht nach zehn Spieltagen nur auf Rang 18 – der einzige Liga-Erfolg gelang Ende August gegen den Aufsteiger Ipswich Town.

Carrick glaubt an Wende bei Manchester United

Trotz der misslichen Lage glaubt Carrick an die Wende. „100 Prozent“, sagte er nach der Partie. „Es ist mehr als genug Qualität da. Wir müssen mit den Gegentoren umgehen, das müssen wir drastisch verbessern. Aber wir machen es uns in bestimmten Momenten einfach zu schwer.“

Manchester United lag gegen Villa bereits nach wenigen Minuten mit 0:2 zurück, kämpfte sich aber zweimal zurück. Erst in der Nachspielzeit retteten Joshua Zirkzee und Patrick Dorgu noch einen Punkt zum 4:4-Endstand.

Carrick sah trotz der defensiven Probleme auch Positives: „Fußball wird durch die Momente in beiden Strafräumen entschieden. Wenn man die völlig vermeidbaren Gegentore weglässt, haben wir eigentlich ziemlich gut gespielt. Über weite Strecken waren wir die bessere Mannschaft. Deshalb bin ich enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben.“

DEINE MEINUNG

Für den 45-Jährigen bleibt die Aufgabe aber gewaltig: United hat in dieser Premier-League-Saison noch kein einziges Mal zu Null gespielt und steckt tief in der Krise. Doch Carrick hält an seinem Kurs fest: „Ich weiß genau, in welche Richtung sich der Klub entwickeln muss. Wir müssen einfach Spiele gewinnen.“

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