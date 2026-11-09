Der langjährige Nationalspieler erzielt seinen ersten Treffer - aber jubelt am Ende nicht.

Über sein erstes Tor im Dress von Aston Villa konnte sich Leon Goretzka nicht wirklich freuen. „Wenn du in der letzten Minute mit der letzten Ecke noch den Ausgleich kassierst, dann kannst du nicht glücklich sein“, sagte der langjährige Nationalspieler nach dem spektakulären 4:4 (2:2) bei Manchester United bei Sky: „Wenn man vier Tore im Old Trafford schießt, sollte man schon den Sieg mitnehmen.“

Das klappte nicht trotz Goretzkas Torpremiere als „Villan“ zum 4:2 (53.). In der Nachspielzeit kassierte der Klub aus Birmingham durch seinen früheren Bayern-Teamkollegen Joshua Zirkzee (90.+2) und Patrick Dorgu (90.+6) noch den Ausgleich – unter unglücklicher Mithilfe von Aston Villas Torhüter Zion Suzuki. Zum zweiten Mal hatte Goretzkas Team in der Partie einen Zwei-Tore-Vorsprung hergegeben.

000_D6UP2M6-ipad.jpg Leon Goretzka jubelt über seinen Treffer © AFP/SID/Darren Staples

Goretzka: „Ich bin super aufgenommen worden“

Nach Meinung des Mittelfeldspielers, der nach acht Jahren vom deutschen Rekordmeister aus München im Sommer nach England gewechselt war, fehlt dem Team von Coach Unai Emery noch die Eingespieltheit. „Aber da werden wir weiter dran arbeiten, und dass das Potenzial da ist, ist erstmal eine gute Nachricht“, sagte er.

Generell fühlt sich der 31-Jährige nach einem unglücklichen Start mit einer Knieverletzung angekommen auf der „Insel“. „Es macht richtig Spaß und ich bin super aufgenommen worden“, sagte Goretzka, der sich mit dem Champions-League-Teilnehmer von Platz zehn in der Premier League noch deutlich weiter nach oben schieben will.

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