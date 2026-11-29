Beim FC Fulham feiern der AFC Bournemouth den sechsten Premier-League-Sieg in Folge. Bei Tottenham verzückt James Maddison indes mit einem zauberhaften Treffer.

Die unfassbare Siegesserie von Marco Rose und dem AFC Bournemouth hält weiter an. Beim FC Fulham feierten die „Cherries“, angeleitet vom deutschen Trainer, einen 2:1-Auswärtssieg.

Marcus Tavernier (21.) und Justin Kluivert (62.) erzielten die Treffer für den AFC, Rodrigo Muniz glich zwischenzeitlich aus (28.). Damit gewann Bournemouth nun die vergangenen sechs Premier-League-Spiele.

Marco Rose kann nur noch gewinnen Marco Rose kann nur noch gewinnen © IMAGO/Craig Mercer

Wettbewerbsübergreifend steht der Verein sogar bei elf Siegen in Folge. Keine Mannschaft aus den fünf europäischen Top-Ligen kann derzeit eine längere Siegesserie aufweisen.

Premier League: Bournemouth baut Serie aus

„Diese erstaunliche Serie der Mannschaft von Marco Rose lässt langsam den Eindruck entstehen, als würde sie niemals enden – so selbstbewusst und souverän haben sie bisher gewirkt“, feierte der englische Guardian den neuerlichen Erfolg.

Damit sprang Bournemouth in der Premier-League-Tabelle auf Platz fünf und hat nun mit 21 Punkten Tuchfühlung zu den Champions-League-Rängen. Auch Roses Landsmann Matthias Jaissle durfte am Sonntagnachmittag jubeln: Im deutschen Trainerduell mit Fabian Hürzeler gewann Jaissle mit Newcastle United knapp gegen Brighton & Hove Albion mit 1:0.

Direktes Eckentor bei Spurs-Sieg

Für großes Staunen sorgte indes James Maddison von Tottenham Hotspur. Die Londoner gewannen ihr Spiel beim AFC Sunderland mit 2:0 – Maddison verzückte dabei mit einem besonderen Treffer: In der zweiten Halbzeit zirkelte der Engländer den Ball von der Eckfahne aus direkt ins Tor, ohne dass ein weiterer Spieler den Ball berührte (70.). Auch das 1:0 hatte Maddison erzielt (35.).

„Was für ein Tor!“, jubelte die Sun über den Treffer. „Der Tottenham-Spieler versieht seinen Eckball mit einem fantastischen Drall, und der Ball geht direkt ins Tor! Großartig …“, schrieb BBC Sports.

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