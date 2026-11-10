Manchester United steht offenbar vor dem nächsten Trainerwechsel. Nach einem desolaten Saisonstart soll man intern bereits die Trennung von Michael Carrick planen und sich mit Nachfolgern beschäftigen.

Manchester United plant offenbar eine zeitnahe Trennung von Cheftrainer Michael Carrick. Das berichten mehrere englische Medien übereinstimmend. The Athletic gibt zwar an, dass die Entscheidung noch nicht final getroffen worden sei, allerdings arbeite man intern bereits an möglichen Ersatzkandidaten und gehe davon aus, dass der Trainerwechsel noch während der Länderspielpause vollzogen werde.

Das nächste Spiel steht für die Red Devils am 22. November (gegen Liverpool) auf dem Programm. Beim Aufeinandertreffen mit den Rivalen soll planmäßig bereits ein neuer Trainer an der Seitenlinie der Anfield Road stehen. Carrick selbst hatte einen Rücktritt nach dem spektakulären 4:4 gegen Aston Villa ausgeschlossen.

Michael Carrick steht vor dem Aus bei Manchester United Michael Carrick steht vor dem Aus bei Manchester United © IMAGO/Every Second Media

Lage bei Manchester United ist bedrohlich

Als Grund für die geplante Trennung von Vereinslegende Carrick wird die prekäre sportliche Situation angeführt. United steht in der Premier League nach zehn Spieltagen auf einem Abstiegsplatz (acht Punkte, 18.). Nur Sunderland und Crystal Palace rangieren in der Tabelle noch hinter den Red Devils.

Sowohl im September als auch im Oktober gab es für Carricks United keinen Sieg in der Liga. Die einzige dreifache Punkteausbeute in der bisherigen Premier-League-Spielzeit konnte man im August gegen Ipswich einfahren. Insbesondere die Defensive agiert auf desaströsem Niveau: Nur Crystal Palace (24) hat mehr Gegentore als United (19) kassiert.

Auch Nagelsmann wird als einer der Nachfolge-Kandidaten genannt

Carrick hatte in der vergangenen Saison zunächst interimsweise nach dem Aus von Rúben Amorim übernommen und wurde nach einem vielversprechenden Saisonendspurt (39 Punkte aus 17 Spielen) zum festen Trainer befördert. Den Schwung aus der Vorsaison konnte der 45-Jährige aber nicht mitnehmen.

Als mögliche Nachfolger für ihn werden Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann und Eddie Howe angeführt.