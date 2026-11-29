Arsenal rettet im Topspiel der Premier League gegen ManCity einen Punkt. Gianluigi Donnarumma sieht dabei nicht gut aus.

Angriff abgewehrt: Der FC Arsenal hat Verfolger Manchester City mit einem Remis im Topspiel der Premier League auf Distanz gehalten. Der englische Meister kam am Sonntagabend im Duell mit den Skyblues zweimal nach einem Rückstand zurück, auch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz traf beim 2:2 (1:1). Damit beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf den Zweiten aus Manchester weiter sechs Punkte.

Erling Haaland (34.) und Enzo Fernandez (48.) waren für City erfolgreich, doch Havertz (40.) und Jurrien Timber (83.) hatten jeweils eine passende Antwort parat. Für die Gäste war es das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg, Arsenal blieb zum sechsten Mal in Serie ohne Niederlage.

In der Schlussphase ging es zwischen Arsenal und ManCity heiß her In der Schlussphase ging es zwischen Arsenal und ManCity heiß her © IMAGO/Mark Pain

In einem intensiven Topspiel kam in der ersten Halbzeit selten Spielfluss auf. Die Führung für Manchester durch Haaland war dann sehenswert herausgespielt, beim Ausgleich legte Arsenal-Profi Mikel Merino per Kopf stark für Havertz ab.

Donnarumma patzt bei Arsenals Ausgleich

Das Team von Enzo Maresca kam furios aus der Kabine, mit zunehmender Spieldauer übernahm jedoch Arsenal wieder die Kontrolle. Der Treffer von Timber allerdings wurde erst nach einem mehrere Minuten dauernden VAR-Check anerkannt – City-Keeper Gianluigi Donnarumma hatte bei der vorangegangenen Flanke keine gute Figur gemacht.

Am Nachmittag bereits hatte Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz mit dem FC Liverpool einen kleinen Rückschlag erlitten. Nach zuvor drei Pflichtspielsiegen in Folge kam die Mannschaft von Teammanager Andoni Iraola im Merseyside Derby beim Lokalrivalen FC Everton nur zu einem 1:1 (1:1) und ließ im Kampf um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte liegen.

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Wirtz hatte den frühen Führungstreffer von Dominik Szoboszlai (5.) vorbereitet, jedoch sorgte der frühere Leverkusener Jeremie Frimpong mit einem Eigentor (25.) für den Ausgleich. Wirtz, der zuletzt mit Lob überhäuft worden war, zeigte erneut eine ansprechende Leistung, blieb aber erstmals seit fünf Pflichtspielen für Liverpool und das DFB-Team ohne eigenen Treffer.

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