AC Mailand: Francesco Camarda sorgt mit Torquote für Aufsehen

Die Geschichte erinnert sehr an Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. Der Stürmer sorgte in der Jugendakademie der Dortmunder für Furore und erzielte 192 Tore in 123 Spielen. Nach seinem Aufstieg zu den Profis avancierte er zum jüngsten Spieler in der Bundesliga und der Champions League.