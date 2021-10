Serie A: Christian Eriksen ohne Chance auf Comeback für Inter Mailand

Italien bildet mit seinen strengen Regelungen, nach denen Sport für Menschen mit signifikanter Herzanomalie verboten ist, eine Ausnahme in Europa, weswegen ein Comeback in anderen Ligen Europas möglich wäre. Inter sei deswegen bereit, Eriksen zu verkaufen bzw. ziehen zu lassen, falls dieser wieder professionell Fußball spielen will und ein entsprechendes Angebot bekäme.