Ex-Bayern-Star Franck Ribéry möchte in der Serie A für Salernitana nochmal angreifen

Außerdem ist die Stimmung in der Kabine angespannt, nachdem der Verein in diesem Winter vor dem Bankrott stand. Nun erfolgte ein Wechsel an der Spitze mit einem neuen Besitzer. In dieser turbulenten Phase machte sich Ribéry große Gedanken. Er überlegte sogar seine Laufbahn spontan zu beenden. In den vergangenen Wochen konnte er seine Top-Form nicht mehr erreichen. Sein Körper streikt immer öfter, die Muskel-Verletzungen häufen sich. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)