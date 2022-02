Serie A: Milan-Star Olivier Giroud einer der unterschätzten Stürmer der Welt

In seinen Klubs liefert Giroud, der Montpellier 2011 mit 21 Toren und zwölf Vorlagen zur Meisterschaft führte, ohnehin beständig ab. Seit 2008/09 traf der französische Nationalspieler wettbewerbsübergreifend immer zweistellig, so aktuell auch in Mailand. Zehn Tore und zwei Vorlagen hat Giroud bereits auf seinem Konto.