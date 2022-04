Serie A: So läuft es für Ex-Bayern-Spieler Cuisance in Venedig

Für Cuisance sei es „schwierig“, plötzlich im Abstiegskampf festzustecken, verteidigt Venezias Sportdirektor den Neuzugang: „Man muss ja auch verstehen, dass er sich in seiner Karriere noch nie in einer so ungemütlichen Situation befunden hat. Hinzu kommen das neue Land, die neue Sprache und die neue Kultur. Er muss sich auch an den Spielstil gewöhnen, es ist eine komplett andere Welt für ihn.“