Die Hintermannschaft um Abwehrchef Kalidou Koulibaly und Amir Rrahmani gehört auch zum Besten, was die Serie A zu bieten hat. Zusammen mit Schlussmann David Ospina hat Napoli den zweitbesten Abwehrverbund, was die 27 Gegentore belegen. Selbst das Verletzungspech konnte bislang immer aufgefangen werden, doch Nerven und Inkonstanz ließen bessere Resultate bisher nicht zu - so wie auch gegen die Roma, als der SSC in der 90.+1 Minute den späten Ausgleich zum 1:1 kassierten.