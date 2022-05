Ex-Bayern-Star Ivan Perisic auf dem Weg zur Legende bei Inter Mailand

Jürgen Klopp schwärmte damals: „Perisic ist beidfüßig, schnell, strategisch nicht unbegabt und hat einen starken Kopfball.“ Sein Landsmann Ivan Rakitic ging in der Bild sogar so weit: „Perisic ist ein Phänomen. In Dortmund wird er eine ganz große Karriere machen. Michael Zorc und Klopp haben wieder eine absolute Voll-Granate an Land gezogen.“