Serie A: Abdelhamid Sabiri wird zum Helden von Sampdoria Genua

Das spektakuläre 3:3, das Paderborn dem BVB in jenen Tagen abgetrotzt hatte, war für Sabiri ein Indiz für die Bundesligatauglichkeit des SCP - und vor allem für seine eigene. Dabei wurde er in jenem Spiel erst in der 40. Minute eingewechselt und musste das Dortmunder Comeback nach 0:3-Halbzeitrückstand über sich ergehen lassen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)