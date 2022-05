Serie A: Lazio Rom wirft Mourinho nach Schiedsrichter-Kritik respektloses Verhalten vor

Durch das 0:0 im Heimspiel gegen den FC Bologna kann die AS Rom auch rein rechnerisch in der Tabelle nicht mehr auf einen der vier ersten Plätze der Serie A gelangen. Selbst der momentane fünfte Platz und der damit verbundene Einzug in die Europa League für die kommende Spielzeit ist für die Roma in Gefahr. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)