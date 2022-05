Serie A: Zlatan Ibrahimovic beschädigt Scheibe vom Milan-Mannschaftsbus vor Atalanta-Spiel

Wichtiges Spiel in der Serie A. Der AC Mailand konkurriert mit dem Stadtrivalen Inter in einem spannenden Schlussspurt um die italienische Meisterschaft. Am 37. und damit vorletzten Spieltag empfing die Rossoneri als Spitzenreiter den Tabellenachten Atalanta Bergamo. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)