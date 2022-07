Serie A: Marten de Roon von Atalanta Bergamo mit kuriosem Urlaubsfoto und Berater-Satire

Zum Beitrag ergänzend erklärte der Mittelfeldspieler seinen Fans den Ratschlag seines Managements, um anschließend ironisch in bekannter Fußballermanier seine Freude über die kommende Saison zum Ausdruck zu bringen: „Mein Management hat mir gesagt, ich solle ein Urlaubsfoto posten, damit mein Instagram nicht so förmlich aussieht mit all den professionellen Fotos. Also: schöne Urlaubszeit. Kann es kaum erwarten, zurück zu kommen und die neue Saison zu beginnen!“